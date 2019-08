Mercato - Barcelone : Quelles options restent-ils à Philippe Coutinho ?

Après la fermeture du marché anglais, les possibilités de sortie de Coutinho sont limitées au PSG, à Monaco, au Bayern et à la Juventus.

La possibilité de rejoindre Tottenham ou toute autre équipe anglaise après la fermeture du mercato en Premier League est finalement impossible mais Barcelone a besoin de vendre Philippe Coutinho. Le club catalan ne pourra s'offrir Neymar que s'il parvient à se séparer du salaire de l'ancien joueur de . Cependant, aucune offre majeure n'est parvenue à ce jour, c'est pourquoi le club catalan s'est montré ouvert pour un prêt payant à et aux Spurs, mais cela n'a pas pu se faire. Actuellement, les options de voir Coutinho dans une autre équipe sont très faibles en raison de son salaire élevé, compris entre 12 et 15 millions d'euros par an.

Seuls quatre clubs en Europe peuvent s'offrir le Brésilien. Le PSG , le Bayern, et la . Cependant, aucun d'entre eux n'a montré le moindre intérêt à intégrer le milieu de terrain de Barcelone. En fait, le club parisien a rejeté le troc avec Neymar quel que soit le prix. À ce jour, Paris n'envisage pas l'arrivée de Coutinho.

Monaco peut aussi l'acheter

Au Bayern, bien que la blessure de Leroy Sané puisse modifier les plans du club allemand, c'est un club qui ne paie généralement pas des salaires aussi élevés, tout comme la Juventus. Le champion italien réalise d'importantes ventes pour entreprendre un dernier coup sur le marché. Même s'il n'a pas démontré son intérêt, la Juventus est l'un des rares clubs qui pourrait assumer les termes d'un prêt, comme l'a proposé le Barça.

Le dernier club est Monaco. Les Monégasques seraient en mesure de payer pour l'arrivée de l'international brésilien. Le club n'a cependant pas commencé à négocier avec Barcelone. En tout cas, les options sont très limitées pour le Barça.