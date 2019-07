Mercato Barcelone : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Espagne depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs au FC Barcelone.

: les enjeux du mercato d'été 2019

Les années se suivent et se ressemblent à Barcelone. Depuis deux saisons, la bande à Lionel Messi empile les titres nationaux, mais elle a aussi cette fâcheuse tendance à collectionner les "remontadas" sur la scène européenne. L'humiliation contre la Roma il y a an avait laissé des traces, celle contre à Anfield cette saison a fait encore plus mal. Parce que Barcelone était à un pas de la finale, cette fois, et parce que la prestigieuse était bien l'objectif numéro 1 du club lors de cet exercice 2018-19, du propre aveu de Leo Messi...

Reconstruire un milieu fort et anticiper l'après-Piqué

Le constat est clair : le Barça doit changer quelque chose. En pleine restructuration en coulisses, le club catalan est bien décidé à mettre les petits plats dans les grands pour retrouver les sommets européens. Il l'a démontré dès la fin de l'hiver en arrachant la pépite de l' Frenkie de Jong au nez et à la barbe du . Un transfert capital d'un point de vue stratégique pour un club qui souhaite retrouver son identité de jeu à travers un milieu de terrain dominant.

Mais le Barça ne s'arrêtera pas là. Matthijs De Ligt, le grand compère de De Jong à l'Ajax Amsterdam, a longtemps été annoncé sur les tablettes du club, un gros dossier sur lequel les Catalans n'ont pas abdiqué étant donnné que la a des difficultés à le finaliser. L'idée, dans ce secteur, consiste à préparer l'après-Piqué avec un renfort de poids idéalement cette année - ce qui alimente la rumeur d'un possible départ de Samuel Umtiti, dont le rendement et l'état physique font débat depuis un an.

Le feuilleton Neymar, saison II

Enfin, c'est évidemment pour son secteur offensif que le club catalan affole la presse locale. Fini le "tout pour Messi", l'Argentin devrait bien compter sur des lieutenants de luxe pour ce cru 2019-2020, à commencer par Antoine Griezmann, dont l'arrivée devrait être officialisée d'ici quelques jours. La destination du Français, qui a annoncé son départ de l'Atlético en mai dernier, ne laisse plus de place au doute. Mais les Socios du Barça retiennent également leur souffle pour le feuilleton Neymar, qui dicte les gros titres de la presse au rythme d'une télénovela depuis deux semaines.

Parti en mauvais termes en 2017 pour tenter de briller à Paris, le crack brésilien peut-il vraiment rentrer au bercail ? C'est tout l'enjeu de cette fin d'été pour les Blaugrana, qui doivent trouver des liquidités pour financer une telle opération. À ces altitudes-là, un transfert ressemblerait à une exfiltration. Forcément, la presse espagnole imagine les scenarii les plus fantasques, avec des joueurs inclus dans le deal. Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Malcom et surtout Philippe Coutinho - potentiel objet d'un drôle de chassé-croisé avec son ami auriverde -, sont les noms les plus cités à ce petit jeu...

FC Barcelone : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination André Gomes Milieu relayeur ( ) Denis Suarez Milieu relayeur ( ) Jasper Cillessen Gardien Valence (Espagne) Jeison Murillo Défenseur central Valence (Espagne) Jokin Ezkieta​ Gardien (Espagne) Kevin Prince Boateng Attaquant ( ) Marc Cardona Attaquant Osasuna (Espagne) Marc Cucurella Défenseur latéral (Espagne) Mate Morey Défenseur latéral ( ) Paco Alcácer Attaquant Borussia Dortmund (Allemagne) Douglas Pereira Défenseur latéral droit Fin de contrat Sergi Palencia Défenseur latéral droit Saint-Etienne ( )

FC Barcelone : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Samuel Umtiti Défenseur central , (Angleterre), Juventus (Italie) Ousmane Dembélé Attaquant (Allemagne), PSG ( ), Liverpool (Angeleterre) Philippe Coutinho Attaquant PSG (Ligue 1), (si interdiction de recrutement levée), Manchester United (Angleterre), Ivan Rakitic Milieu relayeur (Italie), Manchester United (Angleterre), PSG (Ligue 1) Nelson Semedo Défenseur latéral droit (Espagne), PSG (Ligue 1) Clément Lenglet Défenseur central PSG (Ligue 1) Malcom Attaquant , PSG (Ligue 1), Arsenal (Angleterre)

FC Barcelone : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Frenkie De Jong Milieu relayeur Ajax Amsterdam ( ) Neto Gardien Valence (Espagne) Emerson Défenseur latéral droit Atlético Mineiro ( ) Adrián Ortolá Gardien La Corogne (Espagne), retour de prêt Marc Cucurella Défenseur latéral gauche Eibar (Espagne), retour de prêt

FC Barcelone : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019