Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann s'exprime pour la première fois

Maintenant officiellement au FC Barcelone, Antoine Griezmann est attendu ce dimanche pour une présentation à la presse, prévue pour 19h30.

Mais quelques heures après son officialisation ce vendredi, l’attaquant français a déjà émis ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, en revenant notamment sur l’épisode de "La Decision", où il expliquait son choix de ne pas rejoindre le Barça l’an dernier, alors qu’il était déjà pressenti pour venir.

Life is all about second chances. pic.twitter.com/5ArFiaP2ht