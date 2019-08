Mercato, Barça : les 3 joueurs qui intéresseraient le PSG dans l'opération Neymar

Selon les informations du média Paris United, il n'y a que 3 joueurs du Barça qui intéresseraient éventuellement le PSG dans le deal pour Neymar.

Chaque jour qui passe renforce l'hypothèse de voir Neymar rester au au moins une saison de plus. Cette semaine, une délégation du a fait le déplacement à Paris pour avancer dans les négociations, sans succès. Les positions des différentes parties resteraient inflexibles, et c'est le club de la capitale qui est en position de force.

Selon les informations du média spécialisé Paris United, Leonardo, le directeur sportif du PSG, ne s'intéresserait qu'à trois joueurs du FC Barcelone pour ce deal s'il doit avoir lieu : Philippe Coutinho, dont le nom revient souvent dans la presse catalane depuis le début de l'été, mais aussi le latéral droit Nelson Semedo et le champion du monde français Ousmane Dembélé.

L'identité de ces trois joueurs renforce la complexité de l'affaire. Car outre Coutinho, qui est placé sur la liste des transferts après une année délicate en Catalogne, le Barça ne souhaite pas se séparer de Semedo, un joueur amené à être titulaire sur le flanc droit de sa défense cette saison, et Ousmane Dembélé ne serait pas non plus tenté par un départ cet été.

L'article continue ci-dessous

L'issue de l'opération Neymar est d'autant plus incertaine que Paris réclamerait aussi du cash - 140 millions d'euros selon Paris United - en plus de joueurs inclus dans la transaction.

Ce qui est sûr, c'est que les autres noms qui ont circulé (Rakitic, Vidal, Umtiti...) ne débarqueront pas dans la capitale française cet été.