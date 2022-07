Mercato : Barça, Chelsea, PSG... le feuilleton Koundé arrive à ébullition

Chelsea a déjà entamé des contacts pour conclure l'affaire, bien que la première offre ait été rejetée. Le Barça n'a pas dit son dernier mot.

La vente de Jules Koundé est devenue l'un des feuilletons les plus attendus de ce mercato estival 2022. Le Français est prêt à quitter le FC Séville et, en fait, le club andalou voit son départ comme la clé pour obtenir des liquidités et pouvoir renforcer l'équipe de Julen Lopetegui, qui a déjà reconnu que le joueur est prêt à partir.

Cependant, le départ du Français traîne en longueur et a ralenti le planning de Séville sur le mercato, mais il semble que le moment de vérité soit arrivé. Selon "Relevo", Chelsea a déjà fait la première offre formelle à Séville pour le joueur. La proposition était de 55 millions d'euros, variables comprises, et le club de Nervión l'a rejetée, car il s'attend à ce que l'opération lui rapporte environ 65 millions d'euros.

Une vente aux enchères qui peut faire monter le prix

Néanmoins, les négociations ne font que commencer et les Blues devraient être en mesure d'améliorer leur offre dans les prochains jours. Chelsea n'est cependant pas le seul candidat pour Jules Koundé. Le défenseur est également intéressé par le FC Barcelone. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a expliqué dans une interview à "TUDN" qu'après avoir renforcé l'attaque avec Raphinha et Lewandowski, ils veulent maintenant renforcer leur défense. Cependant, ces paroles ne se sont pas encore traduites en actes et Séville n'a rien entendu de la part des Culés.

Thomas Tuchel demande d’autres recrues à Chelsea

Si le Barça vient frapper à la porte du Sánchez-Pizjuán, le club sévillan espère une offre qui puisse rivaliser avec celle de Chelsea et non une offre basse ou qui tente d'inclure des joueurs comme monnaie d'échange, un type d'opération qui n'a jamais bien marché en Andalousie. Si une vente aux enchères devait être ouverte, Séville sait qu'il pourrait réunir l'argent qu'il espère pour cette vente, bien qu'il n'ait pas l'intention de faire durer le processus.

Le PSG en embuscade

De leur côté, les Londoniens et les Catalans affirment avoir les faveurs du joueur pour conclure l'affaire. Par ailleurs, Chelsea et Barcelone négocient également entre eux au même moment pour boucler le départ de César Azpilicueta au Camp Nou. Les Blues ont demandé un prix élevé et l'intérêt mutuel pour Koundé brouille la situation, car ils ne veulent pas laisser partir l'Espagnol avant d'avoir trouvé un remplaçant, mais les Catalans espèrent que le remplaçant ne vienne pas de Séville.

Le Barça plus gros dépensier malgré sa dette

Ces derniers jours, le PSG a également été lié au joueur après l'échec de la signature de Milan Skriniar en provenance de l'Inter Milan mais, pour le moment, aucune offre concrète n'a été faite au-delà de la rumeur estivale, bien que le Français corresponde à de nombreuses critères sportifs et extra-sportifs à ce que souhaite Paris et corresponde parfaitement au type de renforcement que leur nouveau directeur sportif, Luis Campos, recherche.

Koundé attend et fera la reprise avec Séville si aucun accord n'est trouvé

Jules Koundé lui-même n'a pas l'intention forcer son départ. Le Français devait se rendre en Corée du Sud il y a quelques jours pour rejoindre l'équipe de pré-saison, une éventualité qui n'a pas eu lieu. Le Français a subi une intervention chirurgicale pour résoudre une gêne et a travaillé seul à sa guérison avec un célèbre entraîneur aux États-Unis ainsi qu'avec son ami Aurélien Tchouameni, toute nouvelle recrue du Real Madrid, avec qui il évolue chez les Bleus, et partage l'agent et la passion du sport américain.

Koundé toujours dans le flou total

L'idée de Jules Koundé était de ne pas avoir à rejoindre le camp d'entraînement de pré-saison de Séville et de vivre des situations inconfortables comme celles de l'été dernier. Le club, qui s'est toujours montré sensible à un joueur qui a fait preuve d'un excellent professionnalisme malgré les rumeurs qui l'ont entouré ces deux dernières années, a accepté qu'il ne se rende pas en Corée du Sud mais compte sur son déplacement à Lagos (Portugal) pour le second stage de pré-saison. Cependant, selon "ABC de Sevilla", le club envisage que ce ne sera pas le cas et la meilleure chose pour toutes les parties serait que sa signature soit finalisée ou atteigne une étape décisive avant jeudi pour éviter ce voyage.