Mercato - Balotelli très proche de s'engager à Flamengo ?

Mario Balotelli serait très proche de rejoindre le Brésil et s'engager en faveur de Flamengo.

Mario Balotelli serait entré dans la dernière ligne droite avant de signer pour le club brésilien Flamengo jusqu'en décembre 2021.



Selon La Gazzetta dello Sport et Sky Sport Italia, les deux parties échangeraient déjà des documents et auraient juste besoin de mettre au point les derniers détails concernant les droits d’image.



Comme indiqué précédemment, SuperMario est prêt à signer un contrat jusqu'au 31 décembre 2021 et tenter de se relancer après son aventure en du côté de l' .



Entre la commission et le salaire, l’international italien devrait gagner 15 millions d’euros sur cette période.