Mercato - Bakayoko se rapproche d'un retour à l'AC Milan

Après avoir pratiquement bouclé l'arrivée de Florenzi, Milan travaille au retour de Bakayoko. Une rencontre positive avec les agents a eu lieu.

De retour en Ligue des champions cette saison, l'AC Milan veut se construire une belle équipe pour ses retrouvailles avec la plus belle compétition européenne et espère probablement également remporter la Serie A, après avoir été longtemps en tête la saison dernière avant de s'écrouler au profit du rival, l'Inter Milan. L'AC Milan continue de confirmer qu'il est l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts estival.

Après avoir clôturé les opérations qui ont conduit Mike Maignan, Olivier Giroud et Fodé Ballo-Touré aux Rossoneri et avoir garanti le retour de Brahim Diaz, ainsi que les rachats de Fikayo Tomori et Sandro Tonali, l'AC Milan ambitionne désormais de mettre au moins quelques autres renforts à la disposition de Stefano Pioli alors qu'il reste une dizaine de jours avant la fin du mercato estival.

Comme on le sait, ces derniers jours, l'entreprise milanaise a fait d'importants pas en avant pour boucler l'arrivée d'Alessandro Florenzi. Un accord avec l'AS Roma a en effet déjà été trouvé sur la base d'un prêt avec une option d'achat à hauteur de 4,5 millions d'euros, le tout pour une mise totale potentielle de 5,5 millions d'euros.

Une opération importante (seules les annonces officielles sont attendues) qui garantira à Stefano Pioli la possibilité de se concentrer sur un élément qui apportera avec lui beaucoup de qualité et de flexibilité, ainsi que beaucoup d'expérience. Mais ce n'est pas tout. En effet, comme le rapporte 'Sky', Milan travaille également au retour de Tiémoué Bakayoko.

Jeudi, une réunion a été organisée au siège du club Rossoneri qui a vu Paolo Maldini et Frédéric Massara, les protagonistes de l'AC Milan et les agents qui veillent aux intérêts du joueur en Italie. Le sommet a donné une issue positive, mais il va encore falloir trouver un accord avec Chelsea, le club détenteur des droits du milieu de terrain français.

La volonté de Milan serait de s'offrir Tiémoué Bakayoko sous la forme d'un prêt avec une option d'achat et il n'est pas exclu que bientôt il soit possible d'atteindre une fumée blanche. Tiémoué Bakayoko a déjà porté le maillot Rossoneri lors de la saison 2018-2019 et est de retour chez les Blues après une très belle saison sous les couleurs de Naples. Tiémoué Bakayoko connaît bien la Serie A et pourrait donc y poursuivre sa carrière.