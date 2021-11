Mercato : attiré par Milan, Faivre reste concentré sur Brest

Quelques mois après son départ avorté, Romain Faivre envoie encore des messages d'amour à l'AC Milan. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain brestois a récemment évoqué l'intérêt des Rossoneri à son égard. Resté dans le Finistère, le Français avait été charmé par le discours d'une légende du club.



"Quand Maldini, une légende, vous appelle, vous vous sentez valorisé et vous voulez tout faire pour aller à Milan. C'est un vrai plaisir de savoir que ma carrière n'a commencé que la saison dernière. Si vous voulez vous faire un nom dans un club comme l'AC Milan, vous devez vous préparer à l'avance. J'ai un entraîneur sportif, un nutritionniste et un préparateur mental pour apprendre à gérer les émotions et les pressions typiques des grands clubs", avait raconté le milieu de terrain du Stade Brestois, déterminé.

"Je suis concentré sur le Stade Brestois"

La sortie médiatique du milieu de terrain de 23 ans a depuis fait grand bruit à Milan, où de telles déclarations ne sauraient passer inaperçues. Même chose à Brest, où le timing de celles-ci a été questionné, forçant le principal intéressé à réagir dans les colonnes de Ouest-France. "Je peux comprendre qu’elle (son interview, ndlr) a fait beaucoup de bruit. Mais mon objectif était de parler, de me présenter, d’évoquer mes performances, mes qualités et mes défauts. Rien d’autre. Quel joueur, dans l’équipe du Stade Brestois, ne serait pas flatté par l’intérêt du Milan AC ? C’est logique", a insisté le joueur formé à l'AS Monaco, qui assure avoir encore la tête au SB29.

"J’ai eu des contacts avec le club mais je ne suis pas obnubilé. Je suis concentré sur le Stade Brestois, je l’ai déjà dit et j’essaie de le montrer tous les week-ends. Et d’être performant car je me bats pour l’équipe. Par rapport à l’année dernière, j’ai des statistiques plus importantes à la même période de la saison". C'est tout à son honneur.