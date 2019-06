Mercato - Atlético : Rodri sur le départ, Marcos Llorente (Real) pour le remplacer ?

Le milieu de terrain, convoité par Manchester City, devrait quitter l'Atlético Madrid. Les Colochoneros pensent à Marcos Llorente pour le remplacer.

L' pourrait perdre un nouveau joueur après un début de mercato qui a déjà vu les officialisations des départs d'Antoine Griezmann, Diego Godin, Lucas Hernandez ou encore Juanfran - en attendant Filipe Luis. Cette fois c'est au milieu de terrain, secteur de jeu jusqu'ici relativement épargné, que Diego Simeone pourrait être contraint de continuer sans l'un de ses éléments-clés.

En effet, à peine un an après être arrivé de Villareal contre 25 millions d'euros, Rodri devrait quitter le Wanda Metropolitano lors de ce mercato estival. Un départ annoncé à la fois par As et Marca, alors que et Pep Guardiola lorgnent sur l'international espagnol de 22 ans depuis plusieurs mois. Le joueur aurait à son tour fait part de ses envies d'ailleurs.

Le joueur dispose d'une clause libératoire estimée à 70 millions d'euros, que les Skyblues seraient prêts à lever. Ils ne sont toutefois pas seuls sur le coup puisque le pourrait également s'intéresser à celui qui est sous contrat jusqu'en 2023.

L'article continue ci-dessous

Marcos Llorente en approche ?

Avec tous ces départs, les Colchoneros vont donc devoir se renforcer afin de rester compétitifs en ainsi que sur la scène européenne. Or toujours selon les médias madridistes, le favori pour suppléer Rodri serait le joueur du Marcos Llorente, dont le temps de jeu risque d'être limité s'il reste dans le nord de la capitale espagnole.

L'ancien joueur d'Alavès serait d'accord avec l'Atlético pour s'engager cet été et les discussions seraient également avancées entre les deux clubs. Le joueur de 24 ans, arrivé au Real en 2017, a encore deux ans de contrat.