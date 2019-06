Mercato - Atlético : Oblak voudrait partir

Le gardien de but de l'Atlético, qui a prolongé récemment, serait inquiet concernant la compétitivité de l'équipe après de nombreux départs.

Selon ESPN, le gardien de l' Jan Oblak songerait à quitter le club cet été, alors qu'il a prolongé jusqu'en 2023 en avril dernier. En cause ? Les nombreux départs qui vont forcer le club à prendre un nouveau départ et qui font nécessairement planer le doute concernant la capacité de l'équipe à lutter pour le titre en et la victoire en .

Autant de raisons qui pourraient remettre l'avenir du gardien slovène de 26 ans en cause, alors qu'il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens d'Europe ces dernières saisons. Oblak, qui porte le maillot des Colchoneros depuis 2014, est une cible récurrente du PSG depuis plusieurs saisons dans le volonté des dirigeants parisiens de mettre fin au débat du poste de gardien de but.

Une opération qui n'a jamais pu être réalisée jusqu'à présent en raison de sa clause libératoire élevée (120 millions d'euros), mais qui pourrait revenir sur le tapis avec le départ annoncé de Gianluigi Buffon. Le PSG serait d'ailleurs bien à la recherche d'un nouveau portier et des négociations autour de Keylor Navas, appelé à devenir remplaçant au Real Madrid, auraient déjà débuté.

Pour autant, toujours selon ESPN, c'est plutôt du côté de que seraient tournés les regards de l'international slovène, supporter du club depuis l'enfance. Malgré la non qualification des Red Devils pour la prochaine Ligue des champions, l'intéressé s'imaginerait en effet davantage en pour la suite de sa carrière.

Une piste qui pourrait intéresser Ole Gunnar Solskjaer et son staff, toujours dans l'attente d'une décision de la part de David De Gea. Pas impérial en fin de saison dernière, la portier de la Roja n'a pour l'heure pas souhaité prolonger son contrat, qui se termine en juin prochain. Son avenir à Old Trafford apparaît donc incertain.