Mercato : Atlético, Naples, Newcastle… Les cadors s’activent pour Saliba

Selon les informations du journal L’Équipe ce mardi, de nombreuses grosses écuries européennes s’intéressent à William Saliba.

Quel avenir pour William Saliba, dont le prêt sans option d’achat à Marseille prendra fin le 30 juin, avec un retour prévu à Arsenal ? Le joueur veut rester dans le Sud de la France. Tombé amoureux du club, il a demandé au président Pablo Longoria de convaincre les Gunners, et ce dernier lui a promis de faire le nécessaire.

Arteta veut garder le joueur…

Problème. Ou plutôt, problèmes : tout d’abord, Mikel Arteta, l’entraîneur londonien, souhaite récupérer le joueur. Marseille peut donc oublier l’éventualité d’un nouveau prêt. Et l’ancien adjoint de Pep Guardiola n’est pas le seul à vouloir le défenseur central formé à Saint-Etienne dans son équipe la saison prochaine.

Car nombreux sont ceux qui ont remarqué qu’Arsenal pourrait malgré tout ouvrir la porte, notamment face à l’intérêt de l’OM. D’où le second problème : Newcastle, nouveau club le plus riche du monde, mais aussi des cadors tels que l’Atlético de Madrid et Naples, ou encore Leicester se trouveraient sur les rangs pour récupérer Saliba selon L’Équipe !

Mauvaise nouvelle pour l’OM

Une bien mauvaise nouvelle pour l’OM. Jusqu’ici, Longoria pouvait espérer convaincre Arsenal avec une indemnité peu élevée, notamment grâce à la farouche envie du joueur d’évoluer à Marseille la saison prochaine. Mais avec l’intérêt des autres équipes, notamment Newcastle, les enchères risquent de s’envoler… et les Gunners, s’ils vendent, choisiront le plus offrant.