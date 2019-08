Mercato - Atlético : Vers un échange Rodrigo-Correa avec Valence ?

Pour renforcer son attaque, l'Atletico penserait à Rodrigo Moreno et pourrait inclure l'argentin Angel Correa dans l'opération.

Désireux de renforcer davantage son attaque avant la fin du mercato, l'Atletico Madrid serait de nouveau intéressé par l'attaquant international espagnol de Valence, Rodrigo Moreno, déjà courtisé au cours de l'été dernier.



Le buteur apprécie le "Cholo" Simeone, qui a perdu cette saison son joueur majeur, Antoine Griezmann. Bien que le Champion du Monde français ait été remplacée par la pépite portugaise, Joao Felix, l'entraîneur argentin souhaiterait renforcer encore plus son secteur offensif, afin d'être compétitif dans toutes les compétitions cette saison.





Avec les ventes de Rodrigo, Griezmann et Lucas Hernandez, les Colchoneros ont encore suffisamment de ressources pour faire venir un nouvel attaquant. Selon les informations révélées par Sports Tribune, le joueur l'Atletico Madrid pourrait en effet activer la clause libératoire de Rodrigo Moreno, qui est estimée à 120 millions d'euros. Cependant, l'équipe madrilène estime que le buteur espagnol vaudrait entre 60 et 65 millions d'euros.



Les dirigeants de l'Atletico proposeraient une option qui est de verser entre 30 et 35 millions à Valence et d'inclure également dans l'opération Angel Correa. Le joueur argentin est un attaquant qui plaît au technicien du Valence CF, Marcelino García Toral. Jusqu'à présent, l' a été le club qui a montré le plus d'intérêt pour l'ancien joueur de San Lorenzo, mais n'a pas encore passé d'accord avec l'Atletico pour le transférer cet été.

Florian Thauvin pour remplacer Rodrigo ?

Rodrigo Moreno a eu de bonnes offres cet été en provenance de et d' , mais il n'a pas voulu les accepter lorsqu'il a compris que les projets n'étaient pas plus intéressants que celui de Valence. Le départ de Rodrigo serait une grande perte pour Los Murcièlagos, comme l'a déclaré Marcelino García la semaine dernière. C'est pourquoi il est difficile de penser que les Valenciens acceptent une offre plus basse que sa clause libératoire.Quoi qu’il en soit, si l’opération se concrétiserait en faveur de l’Atlético, le nom de son remplaçant pourrait être celui de Florian Thauvin. L'ailier marseillais aurait déjà eu des contacts avec Valence qui serait prêt à débourser entre 30 et 40 M€ pour le Champion du Monde.