Mercato - Atlético Madrid : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en Espagne depuis le 1er juillet. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à l'Atlético Madrid

: les enjeux du mercato d'été 2019

L'Atlético Madrid va débuter la saison 2019/2020 sans plusieurs éléments clés qui ont participé à la compétitivité du club, en comme sur le plan européen avec notamment 2 finales de Ligue des Champions disputées lors de la dernière décennie : Diego Godin, son ancien capitaine, mais aussi Juanfran, qui a quitté le club. En plus de cela, le cas Antoine Griezmann est au centre des discussions, lui qui a indiqué vouloir quitter le club. L'Atlético Madrid a d'ailleurs visé le Barça et le joueur, dans un communiqué, surtout vu l'attitude du club catalan.

A lire : Mercato - Barça : Bartomeu confirme pour Griezmann, l'Atletico lui répond

"L'Atlético de Madrid souhaite exprimer sa plus forte répulsion à l'égard du comportement de l'un et de l'autre, en particulier du , pour avoir incité le joueur à rompre sa relation contractuelle avec l'Atlético à un moment donné de la saison où le club jouait, non seulement un match de contre la , mais aussi le titre en contre le Barça lui-même, ce qui, à notre avis, viole les périodes de négociation protégées avec les joueurs et modifie les règles fondamentales qui régissent l'intégrité de toutes les compétitions sportives, en plus d'être une énorme perte pour notre club et ses millions de fans."

Joao Felix, un profil qui pourrait convenir

En attendant le dénouement du feuilleton entourant l'avenir d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid qui va devoir également composer sans Lucas Hernandez, parti au Bayern, a jeté son dévolu sur Joao Felix. Pour la somme de 126 millions d'euros, le jeune joueur, annoncé comme le futur du football portugais, a décidé de rejoindre la . De par son profil, il pourrait d'ailleurs s'épanouir sous les ordres de Diego Simeone dans un rôle "à la Griezmann".

L'article continue ci-dessous

Marcos Llorente a lui effectué le saut du Real Madrid à l'Atlético, et pourrait conférer un véritable apport dans l'entrejeu des Colchoneros.

Dans l'axe du terrain, Rodri évoluera la saison prochaine sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, un départ important pour l'effectif de Diego Simeone.

Atlético Madrid : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Diego Godin Défenseur central , transfert Axel Werner Gardien Atlético San Luis, prêt Bernard Mensah Milieu Kayserispor, transfert Gelson Martins Attaquant , transfert Joaquín Muñoz Attaquant Lucas Hernandez Défenseur , transfert Lucas Vietto Attaquant Rodri Milieu Victor Ruiz Défenseur Cordoba

Atlético Madrid : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Filipe Luis Defenseur Barcelone Oblak Gardien , PSG Griezmann Attaquant Barcelone

Atlético Madrid : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance A.Sané Milieu Istra 1961 A.Werner Gardien Malaga, retour prêt Alberto Ródenas Attaquant Recreativo Huelva, retour prêt André Moreira Gardien Feirense, retour prêt Andy Escudero Milieu SS Reyes, retour prêt Felipe Monteiro Défenseur Gelson Martins Attaquant Monaco, retour prêt Héctor Herrera Milieu FC Porto Joao Felix Attaquant Marcos Llorente Milieu Jonny Défenseur , retour prêt Vrsaljko Défenseur Inter Milan retour prêt Sergio Castel Milieu SS Reyes N. Ibáñez Milieu Atlético San Luis

Atlético Madrid : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019