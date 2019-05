Mercato - Asensio (Real Madrid) toujours fortement désiré par Jürgen Klopp ?

Un an après avoir essayé de recruter Marco Asensio, Liverpool serait prêt à retenter sa chance cet été pour enrôler le joueur du Real Madrid.

Fraîchement qualifié pour une seconde finale de Ligue des Champions consécutive aux dépens du de Lionel Messi et toujours en lice pour le titre de Champion d' à une petite journée de la fin de la , est de retour au premier plan cette saison. Si les Reds se sont construits sans aller dénicher des joueurs considérés comme des stars, Mohamed Salah, Sadio Mané ou encore Roberto Firmino étant tous les trois arrivés avec le simple statut de joueurs confirmés, force est de constater que la stratégie du club de la Mersey pourrait être amenée à changer dès cet été.

En effet, nouveau statut pourrait rimer avec nouvelles ambitions, lors du prochain mercato estival. Ainsi, Jürgen Klopp, qui a prouvé à ses dirigeants sa faculté à sublimer les joueurs mis à sa disposition depuis son arrivée en provenance du , aurait dans le viseur un joueur qui, lui aussi, apprécie fortement la Ligue des Champions pour l'avoir remporté à plusieurs reprises du côté du ...

L'article continue ci-dessous

Les Reds prêts à retenter leur chance pour le crack du Real

Non, il ne s'agit pas de Karim Benzema ou encore de Luka Modric, mais bien de Marco Asensio, âgé de 23 ans et considéré comme l'un des plus gros potentiels d'Europe depuis ses débuts. C'est en tout ce qu'annonce ce mercredi le quotidien ibérique le Mundo Deportivo, qui affirme que Jürgen Klopp ferait d'ores et déjà le forcing pour attirer et relancer le milieu de terrain offensif, moins en vue cette saison dans la capitale espagnole.

​

Durant l'intersaison 2018, Reds avaient déjà tenté d'attirer Marco Asensio, en vain. Cet été, il leur faudra de nouveau se montrer très convaincants pour intéresser le joueur mais surtout la Maison Blanche, pas vraiment du genre à brader ses meilleurs espoirs... Néanmoins, force est de constater que la saison sous le signe de l'inconstance du principal intéressé (6 buts inscrits en 41 rencontres disputées toutes compétitions confondues) est un facteur à prendre en compte.