Mercato - AS Rome : Dybala révèle la question clé qu'il a posée à Mourinho avant de signer

L'attaquant avait besoin de garanties avant de s'engager en tant qu'agent libre sous les couleurs de l'AS Rome.

Il y a un nouvel empereur à Rome et il se nomme Paulo Dybala. Ce mardi soir, l'Argentin a été présenté devant la presse et devant le public de Rome comme nouveau joueur du club de la Louve. L'ancien attaquant de la Juventus a reçu un accueil incroyable de la part de ses nouveaux supporters présents en masse dans les rues de Rome pour l'accueillir.

"Je veux gagner et Mourinho aussi"

Paulo Dybala s'est ouvert sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre l'AS Rome cet été sous la forme d'un transfert gratuit. L'attaquant a passé les sept dernières saisons à la Juventus, où il a remporté cinq titres de Serie A, et il a dit qu'il avait besoin de signer avec une équipe avec de grandes ambitions qui correspondent aux siennes pour suivre son abondant succès avec les Bianconeri.

Après avoir interrogé le manager José Mourinho sur le projet du Stadio Olimpico, Dybala a décidé que l'AS Rome lui convenait. José Mourinho a mené l'équipe à la victoire en Europa Conference League la saison dernière, tout en terminant sixième en Serie A. "La première chose que j'ai demandée à l'entraîneur, c'est ce que nous voulons gagner", a expliqué Dybala aux journalistes durant sa présentation. "J'aime gagner, lui aussi".

Dybala a tourné la page Juventus

"Mourinho et le club m'ont donné des certitudes, ici il y a une grande confiance et une conscience. C'est très important pour aller de l'avant et poursuivre les objectifs. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et d'apporter mon expérience pour continuer à gagner. J'ai beaucoup parlé avec le directeur, avec l'entraîneur et avec le président, sachant comment cette équipe est construite, je n'avais pas beaucoup de doutes", a ajouté l'Argentin.

Le joueur de 28 ans en a dit un peu plus sur son départ de la Juventus. Son contrat se terminait en fin de saison et une fois qu'il est devenu un agent libre, il n'y a pas eu de tentative de le re-signer : "Je pense que le directeur de la Juventus Maurizio Arrivabene a été très clair, nous avions un accord pour signer en octobre et ensuite le club nous a demandé d'attendre", a déclaré Dybala.

"En mars, la société nous a dit que je ne ferais pas partie du futur projet. Ce n'était pas un problème. Financièrement, le club a pris une autre décision avec l'entraîneur. J'ai dit que si c'était leur choix, ce n'était pas un problème pour moi", a conclu l'Argentin. Malgré tout, le départ de Dybala de Turin a été émouvant, puisqu'il a fait des adieux larmoyants aux fans à la fin de la saison. Désormais, l'Argentin tentera d'avoir une relation aussi forte et couronnée de succès avec ses nouveaux supporters.