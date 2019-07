Mercato - Arsenal : Mesut Ozil ne viendra pas à Fenerbahce

Le club de Super Lig a confirmé l'intérêt pour le milieu de terrain des Gunners, mais a démenti un éventuel accord avec l'Allemand.

Le club de s'est exprimé ce mercredi par rapport aux rumeurs liant la star d' , Mesut Ozil, à la formation turque, expliquant qu'ils ne peuvent pas se permettre de recruter l'ex-meneur de jeu de la Mannschaft.

Ozil a rejoint Arsenal en provenance du en 2013 et, bien qu’il ait joué un rôle majeur pendant une grande partie, il a également été critiqué par les supporters du club londonien en raison d’un manque de régularité et d'implcation dans certains matchs.

Après une saison difficile sous Unai Emery, les médias avaient laissé entendre qu'Arsenal était prêt à décharger le joueur âgé de 30 ans afin d'alléger sa masse salariale, mais Fenerbahce a insisté sur le fait que les conditions concernant un prêt seraient trop élevées.

"Mesut Ozil, avec sa carrière et son statut, représente avec succès notre pays à l'étranger (Ozil étant d'origine turque). C'est une valeur importante connue sous l'identité de Fenerbahce. Cependant, Fenerbahce n'a pas de proposition de contrat pour Mesut Ozil. Dans les conditions économiques actuelles, un prêt n'est pas possible pour les deux parties. Notre président, Ali Koc, a fait une déclaration à ce sujet dans le programme WinWin du 20 juin et a souligné que cela ne pourrait se réaliser à court terme", a expliqué le club turc dans un communiqué.

L'article continue ci-dessous

Ozil a signé un nouveau contrat de trois ans et demi en février dernier, car les Gunners ont réussi à l'empêcher de partir librement à la fin de la saison 2017-18. Mais après l'arrivée d'Emery, Ozil n'a pas réussi à impressionner régulièrement et a été relégué sur le banc à de nombreuses reprises, ne jouant que vingt matchs de en 2018-19.

Lors du prochain match de préparation d'Arsenal, ils affronteront les Rapids de Colorado lors d'un match amical avant de prendre part à l'International Champions Cup, à l'Emirates Cup (contre Lyon notamment) et à la Coupe Joan Gamper à Barcelone avant la nouvelle saison de Premier League.Les Gunners entameront le début de la saison 2019-2020 par un déplacement à United, le 11 août prochain.