Mercato - Arsenal entame des discussions pour recruter Gabriel Jesus

L'attaquant brésilien arrive à un an de la fin de son contrat et se verrait bien tenir un rôle encore plus important dans son équipe.

Les représentants de Gabriel Jesus ont entamé des discussions avec Arsenal au sujet d'un éventuel transfert estival, peut confirmer GOAL. Les Gunners espèrent signer l'international brésilien en provenance de Manchester City afin de renforcer leur attaque en vue de la saison 2022-23. Jesus est à la recherche d'un rôle plus important qui lui permettrait d'obtenir un temps de jeu plus régulier. Le joueur de 25 ans a débuté 17 des 24 matches auxquels il a participé en première division anglaise cette saison. À ne pas rater PSG : le coup de pression de Keylor Navas sur son avenir

OM : Milik, Dybala, le mercato... Pablo Longoria se confie Gabriel Jesus quittera-t-il Man City pour rejoindre Arsenal ? L'agent de Jesus, Paulo Pitombeira, a rencontré le directeur technique d'Arsenal, Edu, pour discuter d'un éventuel accord. Les discussions n'en sont encore qu'à leurs débuts et il n'a pas été question de salaire jusqu'à présent. Cependant, il a déjà été décidé que l'agent de l'attaquant sera l'intermédiaire dans les négociations avec City. Le contrat de Jesus à l'Etihad Stadium expire en 2023 et il espère un temps de jeu plus régulier, qu'il pense pouvoir obtenir à Arsenal, mais il ne tentera pas de forcer City à le laisser partir. En effet, il est toujours possible que l'ancien attaquant de Palmeiras accepte finalement de nouveaux termes à l'Etihad Stadium. L'intérêt de Pep Guardiola pour Erling Haaland, la star du Borussia Dortmund, pourrait également l'inciter à changer d'air cet été, car l'arrivée d'un autre attaquant vedette pourrait faire tomber Jesus encore plus bas dans la hiérarchie. Arsenal, quant à lui, cherche à recruter un attaquant, Alexandre Lacazette étant sur le point de partir dans le cadre d'un transfert gratuit cet été. Eddie Nketiah a réalisé de bonnes performances ces dernières semaines, mais son avenir à long terme reste incertain, car son contrat arrive à échéance en 2022. L'article continue ci-dessous Qu'a dit Gabriel Jesus à propos de son avenir ? Jesus est resté silencieux lorsqu'on l'a interrogé sur son avenir le week-end dernier, après avoir inscrit quatre buts lors de la victoire de City sur Watford (5-1), ce qui lui permet de rester en tête de la Premier League. "Je pense que ce n'est pas le moment de penser à cela", a-t-il déclaré aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il allait rester et se battre pour sa place. "Je pense que vous vous attendez à ce que je dise cela, mais c'est vrai. "Maintenant, c'est le meilleur moment de la saison, je veux en profiter, rester concentré sur mon équipe, avec mes coéquipiers pour lutter pour la Premier League."