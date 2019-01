Mercato - Arnautovic veut filer en Chine, West Ham lui barre la route

Le torchon brûle entre West Ham et son attaquant qui rêve de filer en Chine cet hiver.

Arnautovic veut rallier la Chine et le Shanghai SIPG. L'international autrichien a fait l'objet d'une offre de 39 millions d'euros pour quitter les Hammers cet hiver omme l'a indiqué son agent.

"West Ham l'a acheté pour rien, environ 22 M€, avec pour objectif de se maintenir en Premier League la saison passée. Il a rempli sa mission. Aujourd'hui, ils peuvent toucher quasiment le double. Il veut partir là-bas, et relever ce nouveau challenge. C'est son vœu le plus cher", a fait savoir Danijel Arnautovic, frère et représentant du buteur des Hammers ce jeudi dans un entretien accordé à talkSport.

Suite à cette déclaration, West Ham a diffusé un communiqué péremptoire, dénué d'équivoque et qui coupe clairement la route au joueur, «Marko Arnautovic dispose d’un contrat et nous attendons de lui qu’il l’honore. Il n’est pas à vendre.»