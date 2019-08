Mercato - Après réflexion, Romain Genevois dit non à Karagümrük (D2 turque)

Après avoir visité les installations du club turc de Karagümrük (D2), le défenseur français Romain Genevois (31 ans) a décidé de ne pas signer.

Libre depuis le 1er juillet, Romain Genevois, qui jouait au SM depuis 2016, ne rejoindra pas le club turc de Karagümrük (deuxième division). Parti visiter les installations en au début du mois, le défenseur de 31 ans a finalement décidé de repousser l'offre qui lui a été faite.

Celle-ci était pourtant intéressante, même d'un point de vue financier, mais Romain Genevois, qui souhaitait se donner le temps de la réflexion, n'a pas donné suite.

L'article continue ci-dessous

Dans une interview pour Goal.com/fr le mois dernier, l'ancien Caennais expliquait ses motivations dans l'attente d'un nouveau challenge.

"J'ai toujours fait le choix sportif en premier lieu. C'est ce qui m'a permis de m'imposer là où on ne m'attendait pas forcément. Mais aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma carrière où il faut aussi penser un petit peu à l'aspect financier. J'ai encore quelques belles années devant moi, mais c'est à prendre en compte, en sachant que je ne partirai pas juste pour prendre l'argent. Il faudra que ma femme et mes enfants puissent s'enrichir et s'épanouir là où je vais atterrir."

Dans cette même interview, le défenseur passé par l'OGC Nice révélait des échanges avec Grenoble (L2). Une piste qui ne s'est pas réchauffée depuis. Selon nos informations, des clubs israéliens, chypriotes et français ont pris des renseignements.