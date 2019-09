Mercato - Après Puyo et Koukou, le Red Star va faire signer l'attaquant Seybou Koita

INFO GOAL - L'attaquant nigérien Seybou Koita, mis à l'essai par le Red Star (N1) dès la fin du mois d'août, va s'engager avec le club francilien.

Le continue de se renforcer. Alors que le marché des transferts a officiellement fermé ses portes depuis 10 jours, le club francilien poursuit ses ajustements.

En début de semaine, deux milieux de terrain ont signé : l'ancien Angevin Loïc Puyo (30 ans) et l'ex-Lensois Djiman Koukou (28 ans). Ils ont tous les deux paraphé un contrat d'un an plus une année en option, en cas de montée en à la fin de la saison.

L'article continue ci-dessous

Passé par la avec Amiens

Mais le Red Star ne compte pas s'arrêter là, et c'est dans le secteur offensif qu'un nouveau joueur s'apprête à intégrer l'équipe de Vincent Bordot.

Selon les informations de Goal, l'attaquant nigérien Seybou Koita (25 ans) va également signer en faveur du Red Star.

Mis à l'essai dès la fin du mois d'août, l'ancien joueur d'Amiens, apparu 6 fois en , a déjà passé sa visite médicale. De retour de sélection, il devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club de National 1, qui pointe au 9e rang après 6 journées de championnat.