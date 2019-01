Mercato - Après le Barça et le PSG, Tottenham tente sa chance pour Frenkie De Jong

Certains médias anglais annoncent que Tottenham s'est également positionné pour le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong.

Après le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain, c'est au tour de Tottenham de s'attaquer au dossier Frenkie De Jong (21 ans). Le milieu de terrain néerlandais plairait beaucoup aux Spurs qui auraient fait part de leur intérêt aux représentants du joueur.

L'information est relayée ce dimanche par le Daily Mirror et le Daily Express, qui rappellent que Christian Eriksen n'a toujours pas prolongé avec Tottenham et qu'il pourrait être vendu l'été prochain pour plus de 100 millions d'euros alors que son contrat se termine en 2020.

En cas de départ du Danois, notamment pisté par le Real Madrid, les caisses pourraient se remplir et permettre d'accélérer pour le transfert de Frenkie De Jong, selon le Daily Mirror. Notons que Tottenham n'a jamais dépensé plus de 40 millions d'euros sur un même transfert.

"Je ne partirai pas cet hiver"

L'arrivée la plus chère de l'histoire du club est Davinson Sanchez, qui avait justement été recruté à l'Ajax Amsterdam. Mais la concurrence est rude et le PSG, comme le FC Barcelone, semblent aujourd'hui en avance sur l'ensemble des autres clubs intéressés.

Sur la chaine tv de l'Ajax Amsterdam, Frenkie De Jong déclarait à propos de son avenir cette semaine : "Je ne partirai pas cet hiver, c'est sûr. Je resterai jusqu'à la fin de la saison, à 100%." Quoi qu'il arrive, les discussions devraient donc porter sur un transfert l'été prochain.