Mercato - Antony est déterminé à rejoindre Manchester United et à retrouver Ten Hag

Manchester United a reçu un coup de pouce dans sa quête d'Antony, l'ailier brésilien étant déterminé à retrouver Erik ten Hag. Manchester United a eu des discussions informelles sur le joueur de 22 ans mais n'a pas encore fait d'offre à l'Ajax Amsterdam pour obtenir l'ailier brésilien lors de ce mercato estival.

Un intérêt commun

Erik Ten Hag souhaite renforcer une attaque qui a perdu Edinson Cavani et Jesse Lingard cet été, alors que Mason Greenwood est toujours indisponible. Antony a clairement fait savoir qu'il souhaitait rejoindre son ancien entraîneur à Old Trafford. L'attaquant a une relation forte avec Ten Hag après que les deux hommes aient travaillé ensemble à l'Ajax, remportant deux titres d'Eredivisie et la coupe des Pays-Bas.

Le nouveau manager reste un grand admirateur d'Antony et l'a identifié comme une cible lors d'une réunion sur les transferts avec le directeur du football John Murtough à Amsterdam le mois dernier. Darwin Nunez était une autre cible discutée, mais Manchester United s'est retiré pour l'Uruguayen qui a signé à Liverpool dans un accord qui pourrait valoir 85 millions d'euros.

Ten Hag vise d'anciennes connaissances

Alors que les sources proches de Manchester United insistent sur le fait qu'ils ne voulaient pas s'impliquer dans une guerre d'enchères avec leur rival féroce, il est également entendu que Nunez avait son cœur sur Anfield. La préférence d'Antony cet été est un transfert aux Red Devils, qui a également dû convaincre Frenkie de Jong qu'il devrait troquer Barcelone pour Manchester.

Ten Hag veut cinq nouvelles recrues pour son premier mercato au club - avec le milieu de terrain comme priorité. De Jong est la cible principale, avec Christian Eriksen également ciblé. L'attaque est le prochain poste que Ten Hag veut aborder, avec Antony en haut de sa liste, tandis qu'il est également un admirateur de Christopher Nkunku du RB Leipzig.

Denzel Dumfries de l'Inter Milan a été identifié comme un arrière droit potentiel, tandis que les attentions se tournent maintenant vers Lisandro Martinez de l'Ajax, avec son coéquipier Jurrien Timber qui semble exclure un transfert cet été. Ils sont à la recherche de Malcolm Ebiowei, la star de Derby, tandis que Daniel Bachmann, le gardien de Watford, pourrait remplacer Dean Henderson, qui devrait rejoindre Nottingham Forest en prêt. Selon des sources du club, le travail préparatoire a été effectué sur un certain nombre de cibles, et des accords devraient être conclus prochainement.