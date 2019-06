Mercato Angers : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Angers.

Angers : les enjeux du mercato d'été 2019

Après un saison plutôt aboutie, conclue par un maintien assuré sans frayeur, Angers aborde l'exercice 2019-20 avec une ambition intacte. Pour continuer à exister dans le paysage de l'élite, le SCO devrait s'appuyer sur le mode opératoire qui fait son succès depuis sa montée : une grosse solidité défensive, une faculté à exploiter la moindre faille en contre et une vraie méthode sur les coups de pied arrêtés.

L'article continue ci-dessous

La saison passée, Stéphane Moulin, qui n'est autre que l'entraîneur le plus ancien à son poste dans le championnat de , a pu s'appuyer sur une colonne vertébrale équilibrée et régulière dans son niveau de performance. Le gardien Ludovic Butelle a déjà rempilé jusqu'en 2021, mais le SCO s'apprête à vivre un été assez mouvementé dans le sens des départs puisque les bonnes prestations de certains éléments ne sont pas passées inaperçues.

Le virevoltant Jeff Reine-Adelaïde, qui dispute actuellement l'Euro Espoirs avec les Bleuets, représente la plus grosse valeur marchande du club. Stéphane Bahoken, meilleur buteur angevin lors de cette campagne 2018-19, devrait lui aussi être courtisé après sa participation à la CAN avec le Cameroun. Une situation comparable à celle du milieu offensif Flavien Tait, dont la qualité de passe a fait des ravages. Les départs de ces deux joueurs ont été quasiment actés par Stéphane Moulin. Enfin, toujours dans le secteur offensif, la situation de Baptiste Guillaume est complexe. Prêté à Nîmes la saison passée, l'ancien Lensois est de retour de l'Anjou, mais il ne devrait pas s'y éterniser. Une fois de plus, le SCO devra effectuer un recrutement malin pour ne pas perdre au change.

Angers : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Yoann Andreu Défenseur Fin de contrat, retraite

Angers : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Flavien Tait Milieu offensif Rennes, , Marseille ( ) Stéphane Bahoken Attaquant ? Rayan Aït-Nouri Défenseur ( ), ( ), ( ) Baptiste Santamaria Milieu offensif , Rennes ( ), (Espagne) Jeff Reine-Adelaïde Milieu offensif Lille (Ligue 1), (Italie) Baptiste Guillaume Attaquant ? Cristian Lopez Attaquant ?

Angers : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Zinedine Ould Khaled Milieu polyvalent Premier contrat professionnel Baptiste Guillaume Attaquant Nîmes (Ligue 1), retour de prêt

Angers : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019