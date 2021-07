Mercato - Andre Onana toujours plus proche de l'OL

Le quotidien L'Equipe annonce que le gardien de l'Ajax Amsterdam est tombé d'accord avec l'OL, tandis que les positions des deux clubs se rapprochent.

Andre Onana à l'Olympique Lyonnais, ça brûle ! Notamment courtisé par Arsenal et l'Inter Milan, l'international camerounais de l'Ajax Amsterdam devrait plutôt retrouver son ancien entraîneur de l'Ajax, Peter Bosz, successeur de Rudi Garcia. Les discussions sont entamées depuis plusieurs semaines et sont proches d'aboutir.

Ce vendredi, le quotidien L'Equipe précise que le portier de 25 ans et l'OL sont parvenus à un accord contractuel. Reste désormais à convaincre le club néerlandais. En ce sens, le média français précise que les positions entre les deux clubs sont de plus en plus proches, et que l'optimisme est de mise dans les rangs lyonnais.

Une concurrence de taille pour Anthony Lopes

Si l'opération aboutie, Andre Onana viendrait apporter une concurrence de taille à Anthony Lopes, habituel titulaire à ce poste. Et le premier cité étant très apprécié de l'entraîneur Peter Bosz, sous lequel il a évolué à l'Ajax Amsterdam, force est de constater que l'international portugais a de quoi être inquiet, lui qui a été formé au club.

Précision de taille, Andre Onana a fait l'objet d'une suspension de 12 mois en février dernier, après avoir été testé positif à une substance interdite. L'Ajax et Onana prétendent que la substance était dans son système parce qu'il a pris les médicaments de sa femme par accident. Il a dont fait appel de l'interdiction et celle-ci a été réduite à neuf mois en juin dernier. Onana pourra ainsi recommencer à s'entraîner à partir du mois de septembre et pourra à nouveau jouer en novembre.

Il avait rejoint l'Ajax depuis Barcelone en 2015 et vaita commencé à jouer dans le deuxième niveau du football néerlandais avec l'équipe des moins de 21 ans. Il a ensuite été promu dans l'équipe senior en 2016. Avant sa suspension, il était considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Bientôt l'un des meilleurs en France ?