Mercato - Ancelotti et le futur de Naples : "Il pourrait y avoir 2 achats importants"

Carlo Ancelotti estime que Naples pourrait réaliser "2 achats importants" lors de ce mercato estival. Il a fait le point sur le marché de son équipe.

L'entraîneur de , Carlo Ancelotti, s'est exprimé après une victoire 5 à 0 en match amical contre FeralpiSalò, s'adressant exclusivement à la chaîne de télévision "TV Luna".

Le thème central était le marché des transferts, avec les protagonistes napolitains entrants et sortants.



"Les achats importants pourraient être deux. La société s'occupe du marché, nous avons des personnes très compétentes qui savent ce dont l'équipe a besoin. Le 31 août, nous serons tous heureux. Mario Rui est hors du marché. Avec Ghoulam, ils forment un couple solide et bien uni. L’année dernière, il a fait un bon championnat et nous n’avons pas l’intention de le laisser partir", a-t-il indiqué.



De nombreux noms on été liés au club napolitain, du rêve James Rodriguez, à l'attaquant Pepé de , en passant par le milieu de terrain de Fenerbahçe, Elif Elmas et Mauro Icardi de l'Inter.