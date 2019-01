Mercato - Ancelotti : "Allan ? Les négociations avec le PSG ne se sont pas matérialisées"

Le coach de Naples a abordé le dossier d'Allan, qui ne rejoindra pas le PSG. "Heureusement" pour Ancelotti.

Naples veut continuer à déranger la Juventus en Serie A. Après la victoire à domicile contre la Lazio, les Napolitains sont appelés à donner une continuité à leurs performances sur le terrain de San Siro face à l'AC Milan de Gattuso, samedi soir (20h45).



Lors de la conférence de presse, Carlo Ancelotti a surtout parlé de l'avenir d'Allan, des ambitions du PSG, confirmant la permanence du joueur en Italie en raison de l'absence d'une offre adéquate pour un possible départ.



"Allan n'est pas sur la liste des joueurs (contre Milan, ndlr) parce que sa semaine a été troublée et nous préférons le garder ici. Heureusement, il reste et rien de plus. C'est un joueur important pour nous, il n'y avait pas de conditions pour la vente. Les négociations avec le PSG ne se sont pas matérialisées."