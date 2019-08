Mercato - Amiens : Emil Krafth rejoint Newcastle United (officiel)

Le latéral droit a quitté Amiens et s'engagé avec Newcastle United ce jeudi. Le club picard devrait récupérer 6 M€ grâce à cette opération.

Amiens et United viennent d’annoncer ce jeudi le transfert d’Emil Krafth vers les Magpies. L’international suédois (20 sélections) s’est engagé pour quatre saisons avec le pensionnaire de , contre un montant d’environ six millions d’euros.

"Nous sommes ravis de le faire venir ici", a déclaré l’entraîneur de Newcastle United, Steve Bruce, sur le site officiel du club anglais. "Il a eu 25 ans la semaine dernière et possède une grande expérience, avec plus de 20 sélections pour la et avoir évolué dans le haut de gamme dans trois pays différents"

L'@AmiensSC et @NUFC ont trouvé un accord pour le transfert de l'international suédois Emil Krafth.

Un grand merci à Emil pour la combativité démontrée à chaque rencontre de championnat !

Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière !

Le latéral droit avait rejoint en 2015 et avait été prêté à Amiens en 2018 avant de s’y engager définitivement l’été suivant. Il aura disputé un total de 35 matchs et inscrit 1 but avec l’ASC avant de rejoindre Newcastle.

Krafth est la dernière recrue de l'été des Magpies, après Joelinton et Jetro Willems. Il retrouvera également l’ancien niçois, Allan Saint-Maximin, transféré cet été. "Quand une équipe de Premier League veut vous signer, bien sûr, vous êtes content. Je sais que Newcastle est un grand club, je suis donc très heureux de signer ici et d'être là" a expliqué le Suédois.