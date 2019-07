Mercato - Amiens : Christophe Jallet est tout proche de s'engager

A 35 ans, l'ex-latéral droit de Nice, du PSG et de l'OL serait tout proche de s'engager avec Amiens pour une saison.

Sans club depuis la fin de son contrat à Nice en juin dernier, Christophe Jallet n'envisagerait pas de mettre un terme à sa carrière pour le moment et serait même tout proche de s’engager avec un nouveau club de cet été.

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le latéral droit de 35 ans devrait s’engager dans les prochains jours avec Amiens.

L’international français (16 sélections, 1 but), notamment passé par le PSG et l’OL, aurait trouvé un accord avec le 15ème de Ligue la saison dernière.

Au cours de sa dernière saison avec l’OGC Nice, Christophe Jallet avait disputé seulement 13 matchs de ligue 1 et inscrit 1 but. Alors qu’il n’est plus vraiment dans les plans de Patrick Vieira, il pourrait se relancer chez le club picard.