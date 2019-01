Mercato - Allegri : "Très difficile de revoir Pogba à la Juve"

Massimiliano Allegri a estimé qu'un retour de Paul Pogba à la Juventus Turin était compliqué. En revanche, il a été élogieux envers Caceres.

Avant la rencontre entre la Lazio Rome et la Juventus Turin, dimanche soir en Serie A, Massimiliano Allegri était en conférence de presse.

Le technicien italien a notamment parlé du mercato.

Caceres: "Il peut donner beaucoup à la Juventus. C’est un joueur prêt, Martin connaît l’environnement, il est un joueur fiable et bon, et il complète la couverture en position de force".



Benatia: "Mehdi a demandé à quitter le club. Il se rend au Qatar, garder un joueur hésitant dans le vestiaire n'a aucun sens".



Kean: "Il doit rester à la Juventus et tout apprendre. Il a la chance d'être dans un club comme la Juventus. Il pourrait jouer quelques minutes de plus n'importe où ailleurs, mais il perdrait son chemin de croissance".



Pogba: "C’est très difficile de le revoir à la Juventus".



Composition probable: "Cancelo sera sur le banc contre la Lazio, le seul doute que je puisse avoir pour demain est de savoir si nous allons jouer à deux ou trois au milieu du terrain".