Mercato - Alessandrini confirme l'intérêt de Parme et fait le point sur son avenir

Invité de Téléfoot ce dimanche matin, l'ailier des LA Galaxy (MLS) a fait le point sur son avenir, confirmant la piste menant à Parme (Serie A).

Romain Alessandrini (29 ans) s'est exprimé à propos de son avenir sur le plateau de Téléfoot. Annoncé dans le viseur de Parme (Serie A) ces derniers jours, l'ailier des LA Galaxy (MLS) a confirmé cette piste. "C'est une opportunité qui s'est présentée. On verra. J'ai cette opportunité, et d'autres dans des pays plus exotiques. J'écoute tout ce qu'on me propose et je vais essayer de faire au mieux", a réagi l'intéressé ce dimanche matin.

"J'espère prolonger, mais..."

L'ancien joueur de l'OM a aussi expliqué qu'il se sentait bien à Los Angeles et qu'une prolongation est possible alors que son contrat se termine le 31 décembre 2019. "On est en pleine discussion pour une prolongation. J'espère rester le plus longtemps possible mais je suis ouvert à tout. J'ai eu quelques pistes qu'on étudie. Je me sens bien à Los Angeles, il me reste encore un an de contrat, j'espère prolonger mais ça ne dépend pas que de moi", a-t-il confié.