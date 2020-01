Mercato - Ajax : son avenir, la Roma, Séville et Monchi… Ziyech s’explique

Lors d’une interview accordée à AD, le milieu de terrain marocain a expliqué pourquoi il n’avait pas rejoint Séville l’été dernier.

Les supporters de l’ Amsterdam mesurent-ils la chance qu’ils ont d’avoir (encore) Hakim Ziyech dans leur effectif ? Assurément, et le milieu de terrain marocain leur rend bien avec déjà 6 buts et 13 passes décisives en cette saison, le tout en seulement 17 rencontres de championnat disputées.

On ne se rend compte de la valeur d’une chose uniquement lorsqu’on la perd, dit le dicton, et les supporters amstellodamois ont eu de belles frayeurs l’été dernier concernant Ziyech. Après Frenkie de Jong (Barça) et Matthijs de Ligt (Juve), le Marocain semblait également promis au départ, avec une petite clause à 30 M€ pour n’importe quelle équipe intéressée.

Ziyech : «Séville, c'était concret»

Mais, à la surprise générale, personne n’a bougé. Des rumeurs ont fait état d’un intérêt du , mais Ziyech semblait davantage proche du : «Ça, c’était concret, a expliqué Ziyech lors d’une interview accordée au média néerlandais AD. C’est un très grand club, en plus, mais le problème c’était Monchi, leur directeur sportif.»

La raison ? «Il me voulait à Rome l’année d’avant. Tout était réglé mais, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et après il faudrait que j’aille à Séville ? Ça ne marche pas comme ça. (…) Je vais attendre l’été prochain sereinement et on verre ce qu’il se passe. Je vis le moment présent, je m’éclate ici et j’adore ma vie à Amsterdam. On verra bien, s’il ne se passe rien, c’est la vie.»