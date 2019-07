Mercato - Matthijs De Ligt a repris l'entraînement avec l'Ajax !

En ce début de semaine, les champions néerlandais ont repris l’entrainement collectif. Parmi les joueurs présents, on retrouve un certain Matthijs De Ligt qui était pourtant d’accord avec la pour un transfert cet été, comme l’a annoncé son agent.

"Oui c'est vrai que De Ligt a un accord avec la Juventus. L’ est responsable de la manière dont les choses vont se passer. Mais il ne va pas sécher l'entraînement ou faire des choses comme ça" avait déclaré Mino Raiola.

The boys are back on the pitch!



Your mood: __________🖊😏#PreSeason 🇳🇱 pic.twitter.com/yYDSAsQ6LK