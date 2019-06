Mercato - Ajax : Hakim Ziyech vers le FC Séville

Révélation de la saison dernière avec l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech serait la priorité du FC Séville.

Quelques jours après l'arrivée de Quincy Promes à Amsterdam pour 15,2 millions d'euros, l' et le seraient de nouveau en contact pour l'éventuel transfert d'Hakim Ziyech. Selon De Telegraaf, le club andalou aurait proposé une première offre aux alentours de 30 millions d'euros pour s'offrir l'ailier marocain. Pour le moment, Ziyech dispute actuellement la et ne souhaite pas prendre de décision concernant son avenir pendant le tournoi.

Sous contrat avec le club néerlandais jusqu'en 2021, l'ailier gauche semble prêt pour un transfert cet été, lui qui avait déjà refusé à deux reprises de partir vers l'AS Rome au cours de la saison dernière.



Après avoir remporté le doublé aux et atteint la demi-finale de la Ligue des Champions l'an dernier, l'attaquant a été élu joueur de l'année à Ajax. Le Marocain avait délivré 13 passes décisives et incrit 16 buts en .

L'article continue ci-dessous

Luuk de Jong également proche de Séville

Pour se renforcer cet été, Séville ne cache plus son intêret pour le championnait néerlandais. Toujours selon le quotidien hollandais, le buteur du , Luuk de Jong serait tout proche du FC Séville et le club Rojiblanco aurait déja trouvé un accord avec le PSV Heindoven pour un montant entre 12 et 13 millions d'euros.

L'attaquant de 28 ans a terminé co-meilleur buteur d'Eredivisie avec Dusan Tadic en inscrivant 28 buts en 34 rencontres.