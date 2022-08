Mercato : Aguero se prononce sur le possible transfert de Bernardo Silva au FC Barcelone

L'ex-star de City s'est exprimée sur l'avenir de son ancien coéquipier portugais.

Sergio Aguero pense qu'il est possible que Bernardo Silva rejoigne le FC Barcelone et, s'il le fait, la star portugaise sera la clé du style de jeu de Xavi. Bernardo Silva a été lié au Barça ces dernières semaines, le club cherchant à se rééquiper cet été. Cependant, après s'être imposé comme un titulaire à Manchester City et alors que le Barça a déjà du mal à trouver des fonds pour ses recrutements, tout transfert au Camp Nou sera compliqué.

Bernardo la clé pour Xavi

Bien qu'il en doute, Sergio Aguero pense qu'il est possible pour son ancien coéquipier de changer de club, comme il l'a fait avant qu'un problème cardiaque ne l'oblige à mettre fin prématurément à sa carrière au Barça. "Bernardo est un grand joueur", a-t-il déclaré à Stake. "Il porte le ballon, il se sacrifie, il a la qualité pour aider et marquer des buts et il peut jouer à différents postes".

Mercato : Aguero remet en question la décision "étrange" de Man City de vendre Sterling à Chelsea

"Je serais surpris que City le laisse partir. C'est un joueur qui apporte beaucoup chaque saison, mais tout est possible. S'il arrive finalement au Barca, alors il sera quelqu'un qui pourra être la clé du jeu de possession que Xavi aime", a ajouté l'Argentin. Aguero n'a pas été le seul à s'exprimer sur l'avenir de Silva, puisque l'homme lui-même a déclaré qu'il avait toujours une bonne relation avec les responsables de Manchester City.

Bernardo Silva sort du silence

"J'ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer", a déclaré Silva à ESPN. "Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux, et je respecterai toujours ce club et je donnerai tout mon possible. Sinon, c'est le football et nous verrons ce qui se passe."

Manchester City : Erling Haaland pas inquiet par des problèmes d'adaptation à la Premier League

"C'est un grand club, et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas heureux au club. Ils nous disent toujours à tous que si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez partir. Bien sûr, ils sont dans les affaires et ils veulent la bonne somme d'argent pour nous laisser partir, mais personnellement c'est une relation avec le club qui est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j'ai toujours été honnête avec eux", a ajouté le Portugais.

"Comme je l'ai dit, je respecterai toujours ma relation avec Man City, avec les fans, avec le personnel, avec mes coéquipiers, donc quoi qu'il arrive, ça se passera et c'est sûr, ça se passera d'une manière très respectueuse", a conclu Bernardo Silva. L'international portugais est à Man City depuis 2017, après l'avoir rejoint en provenance de Monaco. Il a marqué 48 buts en 253 apparitions tout en remportant quatre titres de Premier League.