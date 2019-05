Mercato - Adrien Silva de nouveau suivi par les Girondins de Bordeaux ?

Selon RMC Sport, les dirigeants bordelais pourraient réactiver la piste menant au milieu international portugais, prêté à l'AS Monaco par Leicester.

Si la saison s'achève ce vendredi soir en , les dirigeants des Girondins travaillent déjà pour l'exercice 2019-2020. Afin de renforcer l'effectif lors du mercato estival à venir, aurait réactivé l'une de ses pistes hivernales, à savoir Adrien Silva.

Selon RMC Sport, le milieu de terrain portugais, prêté par à l'AS , pourrait bien retrouver son ancien club formateur cet été. De plus, Paulo Sousa, compatriote lusitanien, est à la tête de l'équipe première depuis plus de deux mois et sera bien là pour l'an prochain.

Sous les ordres de Leonardo Jardim avec le club de la principauté, Adrien Silva a disputé 14 rencontres de depuis janvier dernier. Il est sous contrat jusqu'en 2021 avec les Foxes.

Bordeaux est déjà bien actif sur le marché des transferts puisque le club a déjà officialisé la venue d'Edson Mexer, le défenseur central mozambicain, pour les quatre prochaines saisons. Âgé de 30 ans, il était en fin de contrat avec Rennes.