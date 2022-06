Mercato : adaptation à la L1, statistiques, nouveau contrat à Brest... le point sur la situation de Youcef Belaïli !

Après six mois passés à Brest, Youcef Belaïli pourrait prolonger l'aventure en Ligue 1. Goal fait le point sur sa situation personnelle.

Arrivé en Ligue 1 l'hiver dernier après une expérience au Qatar et une Coupe d'Afrique des Nations manquée avec l'Algérie, Youcef Belaïli avait tout du coup parfait pour le Stade Brestois. En Bretagne, le milieu offensif des Verts est venu apporter son talent, son expérience, ainsi qu'un coup incroyable coup de projecteur. Après six mois plutôt contrastés du côté du stade Francis Le Blé, Goal France fait le point sur sa situation personnelle.

Youcef Belaïli à Brest, récit d'une adaptation

Au-delà des milliers de nouveaux followers apportés au SB29, le joueur âgé de 30 ans a surtout essayé d'avoir un impact sur le jeu de l'équipe du Finistère, orpheline de Romain Faivre, son maître à jouer qui s'était engagé en faveur de l'Olympique Lyonnais. Capable de prouesses techniques dont il a le secret, Youcef Belaïli, qui avait déjà évolué en Ligue 1 du côté du SCO d'Angers, a alterné le chaud et le froid, devant digérer une CAN décevante sur le plan personnel et collectif, mais aussi et surtout se réadapter à un nouveau pays. S'il a su trouver sa place au fil des semaines, son impact s'est vérifié sur le plan comptable.

Quelles statistiques en six mois ?

Avec Brest, Youcef Belaïli a pris part à 13 rencontres de la seconde moitié de saison de Ligue 1. Un délai assez court pour réellement faire ses preuves, mais suffisant pour s'offrir des statistiques que l'on qualifiera d'honorables. En 13 matches, il a inscrit 3 buts, dont un magnifique contre l'AS Monaco, et délivré pas moins de 2 passes décisives. Prometteur.

Vers une saison supplémentaire en Bretagne ?

Une chose est sûre, ce bilan a visiblement été du goût des dirigeants du Stade Brestois, désireux de le préserver cet été. Néanmoins, la tâche n'a rien d'aisée, tant Youcef Belaïli, fort de ses 37 sélections avec l'Algérie, dispose d'une côte intéressante sur le marché des transferts. Mais à en croire les informations du Télégramme, Brest est visiblement parvenu à le convaincre de poursuivre l'aventure en Ligue 1. "Sauf retournement de situation, Youcef Belaïli sera un joueur du Stade Brestois la saison prochaine", écrit le média local ce samedi. "Des détails seraient encore à régler pour arriver à un accord total. La durée du futur contrat de l’international algérien n’a pas filtré", précise aussi l'article publié ce jour. À suivre...!