Mercato : Accord entre l'OM et la Juventus pour Arkadiusz Milik ?

La Juventus est en pole position pour accueillir l'international polonais. Un accord a été trouvé entre l'OM et le club italien.

A neuf jours de la fin du marché des transferts, l'objectif est clair à l'Olympique de Marseille : dégraisser. Après avoir enregistré de nombreuses arrivées, le club phocéen, surveillé de près par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, a le souhait de faire rentrer de l'argent dans les caisses et de se séparer d'un ou plusieurs de ses joueurs avant le premier septembre.

Un prêt payant avec option d'achat

Personne n'est invendable comme l'a avoué Pablo Longoria, mais les principaux candidats au départ sont au nombre de deux : Bamba Dieng et Arkadiusz Milik. Le premier ne fait pas partie des plans d'Igor Tudor et est donc prié d'aller voir ailleurs, pour le second, c'est surtout sa valeur marchande et le fait qu'il n'est pas brillé depuis le début de saison qui pourrait pousser l'OM à s'en séparer avant le début du mois de septembre.

Depuis plusieurs jours, les médias italiens évoquent un retour d'Arkadiusz Milik en Serie A. Brillant lors de son passage avec Naples, le Polonais aurait trouvé un point de chute : la Juventus. Selon les informations de Sky Sports Italia, l'OM et la Juventus négocient le transfert de l'attaquant polonais depuis plusieurs jours et auraient finalement trouvé un accord verbal.

Milik, le plan B de la Juventus

Selon le média italien, Arkadiusz Milik rejoindrait la Juventus sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros. A l'heure actuelle, nul ne sait si cette option sera obligatoire ou non, ou si elle sera automatiquement levée en fonction de certaines conditions. La préoccupation principale est de savoir si la Juventus ira jusqu'au bout de cette opération.

En effet, la finalisation du recrutement d'Arkadiusz Milik dépend d'une chose : Memphis Depay. Priorité de la Juventus pour renforcer son secteur offensif depuis quelques jours, le Néerlandais est très espéré par la direction turinoise mais pour le moment ça coince dans les négociations. Les exigences de l'international néerlandais, qui négocie sa résiliation de contrat avec le Barça, sont pour le moment considérées comme trop importantes.

Sky Sports Italia ajoute qu'il y aura une réunion décisive ce mardi entre Massimiliano Allegri et sa direction pour statuer sur le choix du futur attaquant de la Juventus. L'Olympique de Marseille est donc suspendu aux lèvres de la Juventus pour Arkadiusz Milik, mais si la Vieille Dame décidait de ne pas emboiter le pas, certes, l'OM ne récupérerait pas d'argent mais conserverait un précieux atout pour la saison à venir.