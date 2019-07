Mercato - Abdou Diallo se dirige vers le PSG

Le défenseur central du Borussia Dortmund devrait s'engager au PSG en début de semaine prochaine.

"Sans vouloir sortir les phrases des footballeurs bateau, je suis sous contrat. Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n'est pas intéressant, il n'est pas crédible. C'est un beau projet", avait déclaré le Français Abdou Diallo, le 5 juillet dernier, dans les colonnes de L’Equipe.

Et quelques jours plus tard, celui qui avait été transféré la saison dernière au en provenance de semble avoir été conquis par le projet présenté par le Champion de . En effet,comme indiqué par L'Equipe et Yahoo Sport ce dimanche, le défenseur central de 23 ans est en partance vers le . Il pourrait débarquer dans la capitale en début de semaine.

Abdou Diallo devrait être la 5ème recrue estivale du PSG

Après avoir échoué à recruter le Néerlandais Mattihjs de Ligt, finalement annoncé du côté de la Juventus Turin, le club francilien devrait débourser la somme de 32 millions d'euros pour enrôler le joueur du Borussia Dortmund et ainsi renforcer l'axe central de sa défense.

Ancien capitaine de l'Equipe de France Espoirs, Abdou Diallo sera la cinquième recrue estivale du PSG, après les récentes arrivées d'Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka et Mitchel Bakker. Actif dans le sens des arrivées, le club entraîné par l'Allemand Thomas Tuchel demeure toutefois dans l'incertitude ces derniers jours, le spectre d'un départ de Neymar vers le FC Barcelone planant toujours au dessus de la direction.