Mercato - À quoi va ressembler la Roma sous Mourinho ?

Selon les informations du Corriere della Sera, José Mourinho aurait déjà plusieurs noms en tête pour renforcer la Roma version 2021-2022.

José Mourinho n’aura passé que quelques jours au chômage suite à son départ de Tottenham, et le voilà d’ores et déjà au travail avec la Roma. Avec le club de la Louve, le «Special One» souhaite remporter au moins un titre, et sans doute plus, lors de ses trois ans de contrat. Pour cela, il faudra considérablement renforcer l’équipe…

À quatre journées de la fin, la Roma n’est que septième de Serie A, et sa place qualificative pour la Conference League est menacée par Sassuolo. Vous l’aurez compris, Mourinho a du pain sur la planche, et il souhaite être aidé par une ancienne gloire des Giallorossi dans sa tâche. Selon le Corriere della Sera, Daniele De Rossi semble ainsi bien parti pour devenir son adjoint !

Avec Totti ?

Quant à Francesco Totti, reconverti en agent, un accord reste possible, mais le sujet est complexe. Avec deux véritables Romanista dans son staff, Mourinho bénéficiera d’une expertise supplémentaire sur ses hommes, même s’il se murmure en Italie que l’ancien coach de Chelsea arrivera avec un système défini : le 4-2-3-1. Quid des recrues ?

Conscient des difficultés financières de la Roma, Mourinho ne sera pas gourmand cet été. Au niveau des demandes, on parle pour l’instant de deux de ses anciens joueurs à Tottenham : Eric Dier et Pierre-Emile Hojbjerg, mais les Spurs seront difficiles à convaincre. Sans oublier des intérêts pour Juan Musso, portier de l’Udinese, ou encore Rui Patricio de Wolverhampton. Le défenseur de l’Olympiakos, José Sa, est également suivi.

Dzeko conservé par Mourinho

Rien d’affolant pour l’instant, tout comme les vieux briscards de Manchester United, Juan Mata et Nemanja Matic, appréciés par le staff. En attendant le mercato, Mourinho va devoir faire confiance aux hommes en place, et il a d’ores et déjà listé ceux qu’il souhaite conserver cet été, à commencer par son buteur Edin Dzeko, un temps annoncé sur le départ. Et si celui-ci venait à réclamer son départ, la piste menant à Mauro Icardi du PSG pourrait être activée.

En dehors de Dzeko, d’autres sont attendus à leur meilleur niveau selon le Corriere dello Sport : Karsdorp, Spinazzola, Smalling, Veretout, Zaniolo, Pellegrini et Mkhitaryan, même si celui-ci n’a pas forcément apprécié l’expérience mourinhesque à Manchester United. Appréciera-t-il celle à Rome ? Avec le «Special One», la première saison rime souvent avec bonheur. Ensuite… c’est une autre histoire.