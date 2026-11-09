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Adrien Rabiot a vivement critiqué la qualité de l’arbitrage en Serie A après la victoire difficile de l’AC Milan face au Genoa, vendredi. Malgré les trois points décrochés par le club milanais au Stadio Luigi Ferraris, le milieu de terrain français s’est indigné d’une décision controversée qui, selon lui, nuit à la réputation du football italien.

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Une polémique éclate lors de la victoire de l’AC Milan

Des buts inscrits rapidement par Alphadjo Cisse et Christian Pulisic ont permis à l’équipe de Ruben Amorim de s’imposer 2-1 à l’extérieur. Mais l’ambiance s’est tendue au début de la seconde période après une faute litigieuse près de la ligne de touche.

À la 50e minute, Rabiot a récupéré le ballon dans les pieds du défenseur du Genoa Alessandro Marcandalli avant d’être délibérément mis à terre. Malgré les protestations insistantes du camp milanais, qui réclamait un carton rouge direct pour avoir annihilé une occasion manifeste de but (DOGSO), l’arbitre Davide Massa s’est contenté d’un carton jaune.

La décision a provoqué le chaos. Rabiot a été averti pour ses protestations, tandis que des membres de l’encadrement d’Amorim ont été expulsés du banc. La VAR a examiné l’incident, mais a maintenu la décision initiale de Massa.

Calvarese défend la décision de Massa

L’ancien arbitre italien Gianpaolo Calvarese a justifié le carton jaune sur Instagram, expliquant que la distance par rapport au but signifiait que les critères stricts de l’annihilation d’une occasion manifeste de but n’étaient pas tous remplis.

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« Rabiot avait une occasion de marquer, mais le règlement prévoit que, pour qu’il y ait annihilation d’une occasion manifeste de but, quatre critères doivent être réunis », a expliqué Calvarese sur son compte Instagram. « Il s’agit de la possession du ballon, de la direction générale de l’action, du nombre de défenseurs à proximité et de la distance par rapport au but. »

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Il a ajouté : « Dans ce cas, sachant que la faute a été commise près de la ligne de touche et à environ 60 mètres du but, j’estime que la décision de Davide Massa de ne montrer qu’un carton jaune est défendable. Dans le même temps, si Massa avait décidé de sortir le carton rouge, la VAR n’aurait pas pu intervenir. Il s’agit donc d’une décision prise sur le terrain, à l’appréciation de l’arbitre. »

Rabiot prédit des conséquences pour le football italien

L’analyse technique de Calvarese a exaspéré Rabiot. L’international français a totalement rejeté cette explication et lui a répondu directement sur les réseaux sociaux.

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En réponse à la publication de Calvarese, le milieu de terrain a vivement critiqué le manque de reconnaissance des erreurs dans le football italien. « Dans la vie comme dans le football, on peut faire des erreurs, mais il faut au moins savoir les reconnaître », a commenté Rabiot. « Mentir continuellement ne vous aidera pas à progresser. Et c’est le football italien qui en paiera les conséquences. Réfléchissez-y. Bonne soirée. »

Tourner la page après la polémique face au Genoa

Si l’AC Milan a décroché trois points importants à l’extérieur, les répercussions des événements survenus au Stadio Luigi Ferraris se feront encore sentir. Les expulsions du banc obligeront Amorim à modifier son encadrement pour les prochains matches de championnat.

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Par ailleurs, les vives critiques publiques de Rabiot envers les arbitres de Serie A pourraient attirer l’attention des instances de la ligue, maintenant le camp milanais sous les projecteurs dans les jours à venir.