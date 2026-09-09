Lors de sa conférence de presse de présentation, Jürgen Klopp avait encore annoncé que les noms de 57 joueurs au total figuraient sur sa liste, qu’il envisageait pour ses premiers matches en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe d’Allemagne. L’homme de 59 ans n’avait toutefois expressément cité aucun nom, mais il est fort probable qu’un ou deux joueurs aient intégré cette liste sans avoir jusqu’ici été associés à la Mannschaft.

Au poste de gardien, surtout, Klopp aura noté plusieurs options. Depuis la deuxième retraite de Manuel Neuer, désormais définitive, après l’élimination prématurée au Mondial 2026, la sélection allemande se retrouve de nouveau sans numéro un clairement établi. Le gardien du Bayern Munich avait été rappelé de sa retraite internationale spécialement pour le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, reléguant sur le banc Oliver Baumann, qui devait initialement être le titulaire.

Le tournoi s’est d’ailleurs terminé de manière extrêmement décevante pour Neuer et la sélection allemande, comme chacun le sait. Dès les seizièmes de finale, il a fallu rendre les armes après une défaite aux tirs au but contre le Paraguay. Le gardien du Bayern a ensuite annoncé sa deuxième retraite internationale, relançant le débat autour du poste de gardien en sélection.

Car à qui Klopp accordera-t-il désormais sa confiance pour les prochains matches de Ligue des nations contre les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie ? Sur le papier, plusieurs options s’offrent au sélectionneur : il peut, d’un côté, continuer de miser sur un homme d’expérience comme Baumann, de Hoffenheim, Alexander Nübel (Besiktas) ou Marc-Andre ter Stegen, désormais rétabli, prêté cette saison par son club de toujours, Barcelone, à l’Ajax Amsterdam, comme rempart stable entre les poteaux.

Il est aussi possible que Klopp opte pour une rupture plus radicale et vise, avec ce vent de fraîcheur au poste d’entraîneur, un changement de génération plus marqué dans les buts. Les candidats intéressants ne manquent pas. Jonas Urbig faisait déjà partie du groupe lors du dernier Mondial en tant que gardien d’entraînement et est considéré comme le successeur désigné de Neuer au Bayern. De son côté, Noah Atubolu, prêté à Francfort, a plusieurs fois été proche d’une convocation, mais a toujours été devancé par d’autres candidats. Dennis Seimen, du VfB Stuttgart (actuellement blessé), et Mio Backhaus, du SC Fribourg, sont d’autres joueurs encore très jeunes qui pourraient à l’avenir entrer en ligne de compte pour Klopp.

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Comment se déroule jusqu’ici la saison de Diant Ramaj au FC Copenhague ?

Et puis il y aurait bien sûr une troisième option : avec Loris Karius, de Schalke, ou Diant Ramaj, de Dortmund, Klopp pourrait aussi offrir leurs débuts à des joueurs qui n’ont jusqu’ici joué aucun grand rôle dans l’entourage de la sélection allemande. Ce dernier, surtout, se recommande actuellement auprès du sélectionneur grâce à ses bonnes performances au FC Copenhague.

Déjà lors des deux dernières saisons, Ramaj, transféré de l’Ajax au BVB en 2025 pour une indemnité de cinq millions d’euros, avait été prêté. Les Schwarzgelben l’avaient d’abord cédé pour un an à Copenhague, puis l’an dernier, le natif de Stuttgart avait été prêté au 1. FC Heidenheim en Bundesliga, où il avait immédiatement relégué sur le banc le titulaire de longue date Kevin Müller.

Le voilà maintenant de retour dans la capitale danoise, à nouveau sous la forme d’un prêt, et il y montre pourquoi il pourrait bel et bien devenir une option pour Klopp et pour les cages de la sélection allemande. En raison d’un retard de préparation, Ramaj ne figurait pas encore dans le groupe de son nouveau club lors des deux premiers matches officiels. Le bilan sur cette période : un 0-0 sans but en qualifications pour la Ligue Europa Conférence contre Turku et un amer 0-4 en championnat à Viborg. Il a ensuite eu sa chance d’entrée, et depuis, tout roule pour Copenhague.

Au total, Ramaj a gardé les buts des Danois à quatre reprises. Pendant cette période, Copenhague a signé quatre victoires, n’a encaissé que deux buts, dont un sur penalty, et a réalisé deux clean sheets. Aussi grâce au joueur de 24 ans, Copenhague a non seulement obtenu sa qualification pour la Ligue Europa Conférence, mais a aussi entre-temps pris la tête du championnat.

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Diant Ramaj va-t-il fêter ses débuts avec la sélection allemande sous les ordres de Jürgen Klopp ?

Il a récemment reçu de grands éloges pour ses solides performances de la part d’une vieille connaissance de Bundesliga, l’ancien entraîneur de Mayence Bo Svensson, qui dirige désormais le club de la capitale danoise depuis le bord du terrain. Ramaj a « un calme balle au pied et la capacité de participer à la construction du jeu, ce qui nous apporte une dimension supplémentaire », a expliqué Svensson. Dans le même temps, le gardien allemand dispose d’« une forte présence » sur le terrain. Ramaj apporte « du calme à la ligne défensive et possède une mentalité de gagnant très marquée », a loué l’entraîneur de Copenhague.

Ramaj, qui pourrait théoriquement aussi jouer pour le Kosovo en raison des origines de ses parents, a disputé dix matches internationaux avec les sélections de jeunes allemandes. Il a porté pour la dernière fois le maillot de l’Allemagne U20 il y a près de cinq ans, après avoir auparavant également joué avec les U19 et les U18.

Reste à savoir si Ramaj sera réellement récompensé de son excellente forme par une première sélection chez les A : la réponse tombera le 17 septembre. C’est à cette date que Klopp devra arrêter son groupe final pour les rencontres de Ligue des nations qui suivront. Le coup d’envoi sera donné par le déplacement du 24 septembre contre les Pays-Bas. Ensuite, la sélection allemande recevra la Grèce et la Serbie, avant que la trêve internationale ne prenne fin avec le match retour contre les Grecs, le 4 octobre.