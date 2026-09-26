Le monde du sport attend les répercussions de cette affaire, qui pourrait laisser une empreinte majeure sur l'avenir de Manchester City, après que le journal « The Athletic » a révélé la condamnation du club pour la majorité des chefs d'accusation liés à des infractions présumées aux règlements financiers de la Premier League anglaise.

Le journal Sport a indiqué que les regards restent tournés vers la sanction attendue de la commission indépendante, alors qu'aucune date officielle n'a été fixée pour l'annonce de la décision.

Selon les rapports, les sanctions potentielles pourraient commencer par un avertissement et des amendes financières, et aller jusqu'à un retrait de points, voire une exclusion de la Premier League.

Dans un autre développement, « The Athletic » a signalé qu'un certain nombre de clubs de la Premier League anglaise envisagent d'engager des poursuites judiciaires sur fond de la condamnation de Manchester City.

L'enquête dans cette affaire a débuté en 2019 et s'est poursuivie jusqu'au 6 février 2023, lorsque la Premier League a transféré le dossier à une commission indépendante. L'affaire portait sur des infractions financières présumées s'étalant sur 9 saisons, de la saison 2009-2010 jusqu'à la saison 2022-2023.

Cette période a précisément coïncidé avec l'ascension de Manchester City au sommet du football anglais et européen sous la direction de Pep Guardiola, qui a mené l'équipe à remporter 20 titres en 10 saisons.

L'influence de Guardiola ne s'est pas limitée aux titres qu'il a remportés, il a également contribué à ancrer un style de jeu qui a laissé son empreinte sur le football anglais. Depuis l'apparition de l'affaire, Guardiola n'a pas évité d'évoquer les 115 accusations portées contre le club, et il a même affirmé à plus d'une occasion sa confiance dans la position de Manchester City et son innocence des infractions qui lui sont imputées.

En mai 2022, avant que les accusations ne soient officiellement portées contre Manchester City, Guardiola a expliqué pourquoi il tenait à défendre le club et ceux qui y travaillent. L'entraîneur espagnol a déclaré : « Pourquoi ai-je défendu le club et les personnes ? Parce que je travaille avec eux. Lorsqu'ils sont accusés de quelque chose, je leur demande : dites-moi ce qui s'est passé. Ils m'expliquent la situation et je les crois. »

Il a ensuite adressé un message clair aux responsables du club, affirmant que sa confiance en eux était liée à leur sincérité envers lui, et il a insisté : « Je leur ai dit : si vous me mentez, je ne serai plus là le lendemain. C'est pourquoi je place ma confiance en vous, parce que je vous crois à 100 % depuis le premier jour. »

Environ un an plus tard, précisément en février 2023, Guardiola s'est exprimé pour la première fois depuis que la Premier League avait porté des accusations officielles contre Manchester City concernant 115 infractions financières présumées durant la période comprise entre 2009 et 2018.

Il avait alors exprimé sa pleine confiance dans la position du club, déclarant : « Je suis totalement convaincu que nous prouverons notre innocence. Nous avons la chance de vivre dans un pays où chacun est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Il semble qu'ils nous aient déjà condamnés. »

En novembre de la même année, Guardiola a souligné qu'il attendait la fin des procédures judiciaires et le prononcé du verdict, affirmant qu'il était prêt à accepter la décision finale, quelle qu'elle soit. Il a déclaré : « Je souhaite de tout mon cœur que nous parvenions au procès devant la commission indépendante, et je le répète : indépendante, et que ce qui s'est passé soit dévoilé le plus rapidement possible. Et nous accepterons, comme nous l'avons toujours fait, le verdict. »

Guardiola a quitté Manchester City en mai dernier, avant l'annonce du résultat de l'affaire, faisant revenir ses déclarations passées sur le devant de la scène à la lumière des nouveaux développements. L'entraîneur espagnol avait clairement lié la poursuite de son soutien au club à la sincérité des responsables envers lui, tout en affirmant que si la condamnation de Manchester City était établie, le club devrait en assumer les conséquences.



