Al-Ahli s'est imposé face au Al-Khaleej sur le score de (4-1), lors de la confrontation qui les a opposés ce vendredi soir au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre des matches de la Saudi Pro League Roshn.

La rencontre devait initialement se tenir hier soir, jeudi, avant que la ligue de la Saudi Pro League Roshn ne décide de reporter le match de 24 heures, pour des « raisons logistiques ».

Al-Ahli a entamé le match avec un pressing offensif précoce et a créé la première véritable menace à la sixième minute par une frappe au ras du sol de Trincao à l'intérieur de la surface de réparation, que le gardien Al-Haidari a détournée à deux reprises.

Al-Ahli a ouvert le score à la 11e minute, après une superbe élévation de Toney sur un centre bien ajusté consécutif à un coup franc, pour placer une tête qui a trouvé le fond des filets. Malgré le drapeau de hors-jeu qui avait d'abord annulé le but, l'assistance vidéo est intervenue pour confirmer sa validité et entériner l'avance des locaux.

Al-Ahli a failli faire le break à la première minute du temps additionnel de la première période, sur une frappe puissante de Trincao en dehors de la surface, qui a heurté la défense du Al-Khaleej et est passée de peu au-dessus de la barre transversale.

Au début de la seconde période, le Al-Khaleej a affiché des intentions offensives en quête de l'égalisation, et Barrow a tiré une balle puissante au ras du sol depuis les abords de la surface de réparation à la 49e minute, mais elle est passée de peu à côté du poteau.

Al-Ahli n'a pas tardé à punir son hôte en ajoutant le deuxième but à la 57e minute, profitant d'une grave erreur du gardien Al-Haidari qui a trop tardé à dégager le ballon, permettant à Toney de le subtiliser et de le transmettre à Bondarenko qui l'a logé facilement dans les filets.

Al-Ahli a cliniquement tué le match avec le troisième but à la 61e minute, à la suite d'une passe en profondeur magique de Toney depuis le milieu de terrain qui a transpercé la ligne défensive, permettant à Trincao de s'élancer rapidement, de se retrouver seul face au gardien Al-Haidari et de loger le ballon avec succès dans les filets.

Les soucis du Al-Khaleej se sont accrus à la 70e minute, après que l'arbitre de la rencontre a brandi le carton rouge à l'encontre de Benegas pour son intervention violente et son agression sur Ibañez, et ce après recours à la technologie de la VAR.

Le Al-Khaleej a réduit l'écart à la 87e minute, après une série de dribbles remarquables de Hussein Al-Issa sur le flanc droit, qui a adressé un centre au ras du sol repris par Al-Khaibari devant le but pour marquer facilement dans les filets.

Al-Ahli a obtenu un penalty à la quatrième minute du temps additionnel, Toney ayant été obstrué par Crispo, et Toney a transformé le penalty avec succès d'une frappe puissante à droite d'Al-Haidari.

Avec cette large victoire, Al-Ahli porte son total à 21 points et se place à la cinquième place du classement, tandis que le total du Al-Khaleej reste figé à 12 points, à la dixième place.