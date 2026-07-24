Al-Hilal traverse une étape charnière avant le coup d'envoi de la nouvelle saison. Entre les manœuvres de la direction sur le marché des transferts et la volonté de l'entraîneur Simone Inzaghi de remodeler l'effectif, plusieurs dossiers restent en suspens, et leur dénouement pourrait faire la différence entre une saison réussie et une autre remplie de crises.

Ces dossiers ne concernent pas seulement les nouvelles recrues, mais s'étendent également à l'avenir de plusieurs des plus grandes vedettes de l'équipe, dont le sort demeure incertain au cours des prochaines semaines.

Yassine Bounou : rester ou chercher un remplaçant ?

Le Marocain Yassine Bounou est l'un des piliers les plus importants d'Al-Hilal ces dernières années, mais son nom a récemment été associé à plusieurs offres venues de l'étranger, ce qui place la direction devant une décision majeure.

De plus, Al-Hilal étudie la possibilité de l'écarter de la liste locale pour se contenter de sa participation en Ligue des champions d'Asie uniquement, ou de le vendre définitivement afin de profiter de sa place pour enregistrer un autre joueur étranger. Suivez les détails

L'arrière droit : une crise sans solution

Le poste d'arrière droit apparaît comme le plus préoccupant au sein d'Al-Hilal actuellement, puisque les informations confirment que le Portugais João Cancelo est proche d'un départ.

En revanche, la direction n'a pas encore entamé de démarches pour négocier avec un remplaçant clair, ce qui soulève des interrogations, d'autant plus que ce poste est l'une des clés les plus importantes du style de Simone Inzaghi, qui s'appuie largement sur les débordements des latéraux dans le dernier tiers.

Tout retard dans le règlement de ce dossier pourrait placer le technicien italien face à une crise tactique en début de saison, étant donné qu'il ne dispose d'aucun arrière droit hormis Hamad Al-Yami.

Karim Benzema : la fin est-elle proche ?

Le dossier du Français Karim Benzema reste ouvert au sein d'Al-Hilal, alors qu'on évoque la volonté du club de recruter un nouvel attaquant pour mener la ligne offensive.

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Plusieurs rapports indiquent que la direction étudie plus d'un scénario, qu'il s'agisse de retirer le nom de Benzema de la liste locale pour se contenter de son enregistrement au niveau asiatique, ou de parvenir à un accord pour mettre totalement fin à la relation si Al-Hilal réussit à s'attacher les services d'un attaquant de classe mondiale.

Malgré la grande expérience de Benzema, l'avenir du joueur est désormais lié aux décisions d'Inzaghi et à la vision de la direction concernant le nouveau projet.

Salem Al-Dawsari : une légende qui ne connaît pas le rôle de remplaçant

Le dossier de Salem Al-Dawsari est peut-être le plus sensible pour les supporters d'Al-Hilal, car le capitaine souhaite terminer sa carrière sous le maillot du club où il a bâti son histoire.

Mais en même temps, il ne veut pas devenir un joueur remplaçant, surtout alors qu'Al-Hilal est proche de recruter un ailier de classe mondiale, après les récentes démarches pour engager Crysencio Summerville, sans oublier que le nom du club a été associé à Ousmane Dembélé.

En cas d'arrivée d'un nouvel ailier, Salem pourrait se retrouver face à deux options, sans troisième possibilité : accepter un rôle réduit au sein de l'équipe, ou chercher une nouvelle aventure qui lui garantisse une participation en tant que titulaire.