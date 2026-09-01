La deuxième journée du championnat « Joy » de l'élite des moins de 21 ans a été marquée par la performance remarquable d'un grand nombre de jeunes talents, après qu'un groupe de joueurs a su s'imposer avec force à travers des contributions décisives avec leurs clubs, que ce soit en inscrivant des buts, en créant du danger ou en livrant des prestations ayant directement participé à la récolte de points.

Et avec la poursuite des rencontres de cette deuxième édition, les contours de plusieurs stars ont commencé à se dessiner précocement, au cœur d'une course ouverte pour prouver leur capacité à faire la différence et à attirer les regards des observateurs.

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La journée a été le théâtre de nombreuses performances individuelles marquantes, mais 5 noms en particulier se sont imposés avec force, après avoir allié l'impact technique à la présence offensive, devenant ainsi parmi les stars les plus en vue de la deuxième semaine de la compétition.

Dayo Osho, un doublé qui porte Al Faisaly

Dayo Osho a livré l'une des performances individuelles les plus remarquables de la journée, après avoir inscrit deux buts lors de la large victoire d'Al Faisaly face à Al Akhdoud, trois buts à zéro.

Et le rendement d'Osho n'a pas été seulement statistique, il a aussi joué un rôle important en menant la ligne offensive de son équipe, confirmant qu'il fait partie des noms qui méritent d'être suivis lors des prochaines journées.

Saad Haqawi, Al Nassr frappe avec un quadruplé

Saad Haqawi a poursuivi ses apparitions remarquées sous le maillot d'Al Nassr, après avoir inscrit un doublé lors de la large victoire de « l'Alami » face à Al Jabalain, quatre buts à zéro.

Le joueur a su exploiter les occasions qui se sont présentées à lui, menant son équipe vers l'un des résultats les plus forts de la journée, et ajoutant précocement son nom à la liste des talents étincelants de la compétition.

Turki Al Ghamil, une présence décisive avec Al Hilal

Turki Al Ghamil ne s'est pas contenté de continuer à marquer pour la deuxième journée consécutive, il a également livré une bonne prestation qui a contribué à la victoire d'Al Hilal face à Al Kholood, deux buts à zéro.

Al Ghamil a inscrit un nouveau but pour confirmer sa continuité et prouver que son bon début n'était pas qu'un éclat passager lors de la journée d'ouverture.

Ziyad Molla, des performances palpitantes qui se poursuivent

Ziyad Molla a continué de livrer ses prestations remarquées avec Al Ahli, après avoir inscrit un nouveau but lors de la victoire de son équipe face à Al Fateh sur le score de 2-1.

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Le joueur continue de se distinguer positivement dans le tournoi, grâce à sa présence offensive et à sa capacité à trouver le chemin des filets, devenant ainsi l'un des noms qui attirent les regards au fil des journées.

Youssef Al Salem, un but qui offre des points à Al Taawoun

Youssef Al Salem figurait également dans la liste des stars les plus en vue de la journée, après avoir inscrit un nouveau but avec Al Taawoun lors de la victoire face à Al Orobah, un but à zéro.

Et son but est venu offrir les trois points à son équipe, confirmant la capacité du joueur à briller dans les moments décisifs et à aider son équipe à décrocher des victoires.

Et entre les doublés d'Osho et de Haqawi, la continuité d'Al Ghamil et l'éclat de Molla et d'Al Salem, la deuxième journée a révélé un groupe de talents qui ont commencé à s'imposer précocement, faisant de la course à la performance individuelle dans le championnat « Joy » une compétition ouverte à de nombreux noms capables de faire la différence lors des prochaines journées.