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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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Mené par son buteur et son gardien, l'équipe nationale d'Arabie saoudite domine les récompenses de la Gulf Cup 27

Arabie saoudite vs Emirats Arabes Unis
Arabie saoudite
Emirats Arabes Unis
Gulf Cup
M. Al Owais
H. Al-Hammami
A. Qasem
F. Al-Buraikan
Arabie saoudite
Émirats arabes unis
Yémen

« L'Arabie saoudite » a presque tout gagné

Les joueurs de la sélection saoudienne ont trusté les récompenses de la vingt-septième édition de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 », après avoir officiellement remporté le trophée.

L'Arabie saoudite s'est imposée face aux Émirats arabes unis sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en finale du tournoi du Golfe.

À l'issue du match, l'Union de la Coupe du Golfe de football a dévoilé les lauréats des trophées du meilleur de la compétition, où les joueurs de l'Arabie saoudite ont fait main basse sur ces distinctions.

Cela a commencé dès la finale, avec Saleh Abou Al-Shamat, joueur d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne, qui a reçu le trophée de meilleur joueur de la rencontre.

Himam Al-Hammami a par ailleurs obtenu le trophée de meilleur joueur du tournoi dans son ensemble, et Mohammed Al-Owais celui de meilleur gardien, tandis que le Yéménite Adel Abbas a été la seule exception, en recevant le trophée de meilleur jeune talent.

De son côté, Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli et de la sélection saoudienne, a décroché le trophée de meilleur buteur du tournoi, après avoir inscrit 3 buts, soit deux contre Oman et un dernier dans les filets des Émirats arabes unis.

Rappelons qu'il s'agit du premier titre de la sélection saoudienne depuis 23 ans, lorsqu'elle avait été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabe en 2003, tandis que les Émirats arabes unis ont échoué à reconquérir le titre qui leur échappe depuis 2013.

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