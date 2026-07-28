Une star du championnat saoudien a déclenché une bataille entre plusieurs clubs européens, désireux de le recruter lors du mercato estival actuel.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a rapporté une information du média français « L'Équipe », qui a confirmé que 5 clubs européens souhaitent recruter le Français Nathan Zézé, défenseur de Neom, lors du mercato estival en cours.

En tête de ces clubs figure l'Inter Milan, en Italie, auxquels s'ajoutent 3 clubs de Premier League anglaise, à savoir Everton, Crystal Palace et Bournemouth, ainsi que la Real Sociedad, en Espagne.

Le rapport a précisé que les clubs mentionnés n'ont pas encore entamé de négociations avec Neom à l'heure actuelle, car ils souhaitent obtenir un accord de principe du défenseur français avant le début de négociations officielles.

De son côté, Zézé souhaite lui aussi revenir dans les championnats européens la saison prochaine, après une unique saison passée dans le championnat saoudien.

Le joueur de 21 ans avait rejoint Neom lors du dernier mercato estival, en provenance de Nantes, disputant 32 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a réussi à inscrire deux buts et à en délivrer une passe décisive.