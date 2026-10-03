Le club d'Al-Ittihad a adressé un sévère avertissement à son rival traditionnel Al-Hilal, avant le clasico tant attendu qui doit les opposer en Saudi Pro League (Roshn Saudi League).

Al-Ittihad se déplacera sur la pelouse d'Al-Hilal, le 10 octobre, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans l'affiche de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Une semaine avant le clasico, Al-Ittihad a disputé une rencontre amicale face à Al-Wehda, pensionnaire de la deuxième division saoudienne, sur son terrain de la ville de Djeddah, et s'est imposé sur le score de 8-2.

L'attaquant marocain Youssef En-Nesyri a tenu le rôle principal dans ce match amical, inscrivant un triplé, auxquels s'ajoutent un doublé de Marwan Al-Sahafi, ainsi qu'un but chacun pour Saleh Al-Shehri, le Néerlandais Steven Bergwijn et Ahmed Al-Julaydan.

Cette rencontre s'est déroulée en l'absence de plusieurs éléments retenus avec leurs sélections nationales durant l'actuelle trêve internationale, à commencer par l'attaquant nigérian George Ilenikhena et le défenseur saoudien Hassan Kadesh.

Al-Ittihad aborde le clasico en quête d'une victoire qui lui permettrait de ravir la tête du classement de la Saudi Pro League, lui qui occupe actuellement la deuxième place avec 17 points, à une seule longueur d'Al-Hilal, leader du championnat.

Rappelons qu'Al-Ittihad est la seule équipe à n'avoir concédé aucune défaite lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League jusqu'à présent, tandis qu'Al-Hilal a perdu une unique rencontre face à Neom sur le score de deux buts à zéro.