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Mené par Al-Nassr, l'Égypte redonne vie à la Coupe arabe des clubs après 4 ans

Al Nasr FC
Saudi Pro League
Premier League
FIFA Arab Cup
Arabie saoudite
Égypte

Le « Mondial » cherche à conserver son titre : y parviendra-t-il ?

Le Championnat arabe des clubs est sur le point de renaître, après une absence de 4 années complètes, avec la présence du tenant du titre, le club saoudien d'Al-Nassr, au cœur de la capitale égyptienne, Le Caire.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a affirmé que le Championnat arabe des clubs se tiendra dans la capitale égyptienne, Le Caire, durant l'été 2027, avec la participation des clubs les plus importants du monde arabe.

Al-Nassr se place en tête de ces clubs, puisqu'il participera au tournoi en tant que tenant du titre de la dernière édition, après avoir battu son compatriote Al-Hilal en finale.

La dernière édition du Championnat arabe s'était tenue en Arabie saoudite, il y a 4 ans, plus précisément en 2023, avec la participation de nombreux grands clubs du monde arabe.

Selon le journal saoudien, la prochaine édition verra la participation des clubs détenant le titre de champion dans leurs pays respectifs, sans toutefois révéler à ce jour le nombre de ces clubs ni le format du tournoi.

Il convient de rappeler que le nom de ce tournoi a été associé à un retour à plusieurs reprises au cours des années passées, sans que celui-ci ne voie le jour, dans un contexte estival chargé par les grands tournois, à l'image de la Coupe du monde des clubs 2025 et de celle des sélections en 2026.

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