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Pour son retour, Vinicius Junior a largement contribué à la victoire du Real Madrid après une première période décevante.

Les Madrilènes se sont imposés 2-1 (0-1) face au Celta Vigo malgré un penalty manqué par Kylian Mbappe. Ils reviennent ainsi, au moins provisoirement, à hauteur du FC Barcelone au classement. Le leader, entraîné par Hansi Flick, pourrait toutefois rétablir son avance dimanche.

Pablo Duran (7e) a rapidement donné l’avantage aux visiteurs. Une bonne demi-heure plus tard, la superstar Mbappe aurait pu égaliser. Mais le Français a envoyé bien au-dessus du but le penalty qu’il avait lui-même obtenu (38e). Jude Bellingham (66e) a égalisé, avant que Carlos Espi (85e) n’inscrive le but de la victoire.

Vinicius Junior impliqué sur les deux buts du Real Madrid

Après l’entrée en jeu de Vinicius Junior (57e), qui avait purgé sa suspension de quatre matches, le Real a rapidement égalisé. Le Brésilien a accéléré sur le côté gauche et transmis le ballon à Mbappe, qui l’a remis à Bellingham.

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Vinicius a également participé au but de la victoire inscrit par Espi, 21 ans. Il a adressé un centre parfait vers l’attaquant espagnol, dont la tête n’a d’abord pas fait mouche avant qu’il ne pousse le ballon revenu vers lui au fond des filets.

L’ancien joueur de Dortmund Bellingham est devenu le troisième Anglais à disputer son 100e match dans l’élite espagnole. Avant lui, seuls David Beckham (113) et Gary Lineker (103) y étaient parvenus. Avec 39 buts, Bellingham talonne Lineker, auteur de 42 réalisations pour le FC Barcelone. Beckham a inscrit 13 buts pour le Real Madrid en Liga.